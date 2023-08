Aktualisiert am

Mit Tinte und Ionentauscher : Forscher entwickeln Technik, um in Wasser zu schreiben

Flugzeuge können Worte in den Himmel schreiben, doch stabile Schrift in Wasser zu erzeugen war bisher schwierig. Forscher aus Frankfurt, Darmstadt und Wuhan haben nun einen Trick gefunden, mit dem es funktioniert.

Wer einen Füller durch Wasser zieht, bekommt nur verwirbelte Schlieren und keine Schrift. Forscher der Universitäten Mainz, Darmstadt und Wuhan haben nun ein Verfahren entwickelt, mit dem sich unter Wasser tatsächlich für begrenzte Zeit lesbare Tintenschrift erzeugen lässt.

Die Wissenschaftler ließen dazu ein 20 bis 50 Mikrometer großes Kügelchen aus Ionentauscher-Material über den Boden eines Gefäßes rollen. Die Minikugel zog hinter sich eine unsichtbare Spur, in welcher der pH-Wert des Wassers niedriger ist als in der Umgebung. Wird Tinte hinzugegeben, zieht diese Spur die Farbpartikel an, und eine sichtbare Linie entsteht.

Den Forschern gelang es auf diese Weise, einfache Figuren ins Wasser zu zeichnen, die für einige Minuten sichtbar blieben. Simulationen hätten gezeigt, dass der Trick nicht nur an die Bodenfläche eines Glases funktioniere. Nutzen lasse er sich zum Beispiel, um Wirkstoffe an bestimmte Stellen zu bringen, oder für künstlerische Zwecke.

Auch unterbrochene Linien könnten mit dieser Methode gezeichnet werden, wenn die Ionentauscher-Funktion der Kugel mit Licht an- und ausgeschaltet werde. Radieren und Korrigieren des Schriftzugs seien ebenfalls möglich. Auf diese Weise könnten selbst hoch komplizierte Muster in Flüssigkeiten gezeichnet werden.

Anstelle von Ionentauscher-Kugeln könnten als „Stift“ auch mit Laserlicht gesteuerte Teilchen oder individuell gesteuerte Mikroschwimmer benutzt werden. Mit UV-empfindlicher, „klebriger“ Tinte ließen sich Schriftzüge erzeugen, die länger Bestand hätten. Fluoreszierende Tinte wiederum könne man für leuchtende Muster benutzen. Entscheidend sei nur, dass die Tinte schnell zu der gezogenen Spur transportiert werde und ihre Auswaschung einzig auf der Diffusion der Partikel beruhe.