„Ich habe noch nie vor so vielen Frauen gesprochen.“ Der Abend ist noch keine fünf Minuten alt, und schon hat Hannes Schmidt den ersten Lacher geerntet. Schmidt steht auf einer der Arbeitsbühnen, mit denen im Baumarkt die obersten Regale erreicht werden können. Von oben herab spricht die Nachwuchsführungskraft aber nicht mit den 130 Frauen, die zur „Women’s Night“ zum Bauhaus in Heppenheim gekommen sind. Sie wollen lernen, Fliesen zu verlegen, richtig zu bohren, mit Dübeln und Farbe umzugehen. Die Handwerkerkurse werden nur für Frauen angeboten.

Es ist schwül an diesem Samstagabend Mitte Juli, kaum ein Luftzug ist in dem Baumarkt zu spüren. Ventilatoren werden aufgestellt. Die Idee zur „Women’s Night“ kam einem Bauhaus-Mitarbeiter 2007 in Leverkusen. Das Ziel: Frauen sollen sich handwerklich fortbilden und dabei einen schönen Abend haben. Die von Baufirmen gestellten Fachtrainer sind – außer ein paar Bauhaus-Angestellten – die einzigen Männer. Der Mann von Tesa trägt ein T-Shirt in Hellblau, Schöner Wohnen ist in Weiß da, Fischer (die mit den Dübeln) trägt Rot, Grün kleidet Bosch (die mit den Bohrmaschinen).