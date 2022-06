Turmbau zu Michelbach : Wie in der hessischen Provinz der höchste Turm der Welt entstehen sollte

Das höchste Gebäude der Welt, eine ganze Stadt in einem Turm – und das mitten in der Taunus-Provinz: Davon träumte ein Architekt in den sechziger Jahren. Seine Pläne scheiterten. Ganz vergessen hat man ihn aber nicht.