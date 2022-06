Inhaftierte Journalistin : Eine Frage der Freiheit

Einen Monat lang saß die freie Journalistin Marlene Förster in einem Gefängnis des irakischen Geheimdienstes in Bagdad. Nun will sie von dieser Zeit erzählen – und von der Lage der Jesiden.

Was da mit ihr passiert ist, wer etwa dafür verantwortlich war, dass sie festgenommen wurde, warum es so viele Tage dauerte, bis die deutsche Botschaft sie endlich in der Haft besuchen konnte, warum ihr mal dies, mal das und dann wieder etwas ganz anderes vorgeworfen wurde: Marlene Förster weiß es nicht.

„Ich komme da nicht weiter“, sagt die Neunundzwanzigjährige an einem Freitagvormittag Anfang Juni in Darmstadt-Bessungen. Sicher ist sie sich aber, was das Ziel ihrer Festnahme war: kritischen Journalismus mundtot zu machen, zu verhindern, dass die Welt von unabhängigen Stimmen etwas über die Situation in der irakischen Region und Stadt Shingal er­fährt, der Heimat der religiösen Minderheit der kurdischsprachigen Jesiden.