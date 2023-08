Elisabeth Decker tritt den Kickstarter durch. Doch der Motor ihrer alten Suzuki Enduro startet nicht. „Gleich“, sagt Decker und tritt weiter. Es hört sich nicht an, als würde die Maschine jemals surren. Ein schwaches Klackern, sonst nichts. Decker ist 22 Jahre alt, ihr Motorrad ist zehn Jahre älter. Aber Decker will zeigen, dass die Enduro es kann. Vor eineinhalb Jahren hat sie sie gekauft, von einem Vorbesitzer, der sie nicht gerade pfleglich behandelt hat. Sie will mit ihr nach Slowenien fahren noch in diesem Sommer. Ein bisschen, meint sie, wird sie bis dahin noch dran herumschrauben müssen. Decker tritt, wieder und wieder, das Klackern wird lauter. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, springt der Motor endlich an.

Die Mechatronik-Studentin hat einen langen Atem, egal, um was es geht. Wenn sie etwas machen möchte, fuchst sie sich rein. Bis es klappt. Viel schwerer fällt ihr: es gut sein zu lassen. Nicht alles auf einmal zu wollen.