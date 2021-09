3G als Glücksfall : Wie ein Familienzirkus die Pandemie übersteht

Die 3-G-Option ist ein Glücksfall für den Zirkus Alberti. Endlich kann das Kuppelzelt wieder mit geimpften, genesenen und getesteten Zuschauern gefüllt werden. „Was Besseres hätte uns nicht passieren können“, sagt Nadja Frank. Gemeinsam mit ihrem Mann Roberto und den rund 30 Mitarbeitern werden seit Montag Zelt und Manege des „Circus Alberti“ auf dem Festplatz im Veilchenweg vorbereitet. Am Donnerstag ist Premiere, dann können die Wiesbadener nach langer Pause wieder Zirkusluft schnuppern.

Dass die Pandemie dem Familienzirkus in der achten Generation hart zusetzen würde, war zu erwarten. Der Zirkus gastierte im März vergangenen Jahres gerade im mittelfränkischen Feuchtwangen, als der erste Lockdown von einem Tag auf den anderen den völligen Stillstand erzwang. „Das war ein Schlag ins Gesicht“ erinnert sich Nadja Frank. Zukunftsängste machten sich breit: Ob, wann und wie würde es weitergehen?

Die Zwangspause im Zirkuszelt wurde mit ausdauerndem Training für Athleten und Tiere sowie bürokratischen Auseinandersetzungen gefüllt – dem Kampf um Überbrückungsgelder und um ein vorläufiges Bleiberecht in Feuchtwangen. Mit einem ausgefeilten Hygienekonzept ging es aber schon im Juli wieder los, auch wenn die Publikumsränge zum großen Teil leer bleiben mussten. „Das hat sich nicht wirklich gelohnt“, sagt Frank, immerhin aber halfen die Auftritte, Routinen und Rhythmen des Zirkusalltags zu bewahren. Die vorwiegend osteuropäischen Artisten, die in ihren Heimatländern blieben oder bleiben mussten, wurden durch deutsche Künstler noch stillgelegter Zirkusse ersetzt.

Im November vergangenen Jahres kam der nächste Stillstand während des zweiten Lockdowns. Dieses Mal strandete der Zirkus in der Franken-Therme Bad Windsheim in Nordbayern. Frank ist noch voll des Lobes über die vielfältige und herzliche Unterstützung von Stadt und Bürgern. Die Fixkosten eines kleinen Familienunternehmens mit 25 Tieren, darunter Kamele, Lamas, Ponys und Esel, sind dennoch hoch. Nadja Frank verdingte sich als Hilfskraft in einem Einkaufsmarkt, ihr Mann Roberto als Lastwagenfahrer für eine Spedition: „Was soll man anderes machen?“, beschreibt die drahtige Zirkuschefin, die unter anderen einen Auftritt am Ringtrapez hat, die scheinbar aussichtslose Lage. Rücklagen wurden aufgelöst, ein Lastwagen nebst Hänger musste verkauft werden. „Wir haben alles aufgebraucht, was wir hatten.“ Futterspenden wurden dankbar angenommen.

Auch Tiere abzugeben, das wäre für Frank aber nicht in Frage gekommen. Obwohl der Zirkus gerade wegen der Tierhaltung bisweilen eine Zielscheibe für radikale Tierrechtsorganisationen wie Peta abgibt. „Ohne Tiere wären wir kein Zirkus, sondern ein Varieté“, sagt Frank – die Tiere gehörten einfach zur Familie: „Auch das Publikum will Tiere sehen.“ Das sei in Wiesbaden nicht anders als im sonstigen Deutschland oder in Österreich, wo der Zirkus in den Jahren vor der Pandemie seine Sommertour absolvierte.

Doch die Tourneeplanung bleibt in diesen Zeiten kurzfristig und damit schwierig. Noch weiß die Familie nicht, wo sie nach dem 10. Oktober ihr Kuppelzelt aufschlagen wird. Erst in einigen Tagen wird wohl Klarheit herrschen, üblicherweise wird ein Jahr im Voraus geplant. Auch diese Ungewissheit ist eine Folge der Pandemie.

Nach Bad Windsheim, wo sich der Zirkus dank der gastfreundlichen Aufnahme im Juli mit Gratisvorstellungen verabschiedete, ging es zunächst nach Crailsheim. Rund drei Tage dauern jeweils Auf- und Abbau. Wiesbaden sei ein gutes Pflaster, sagt Frank, denn die Bürger der Landeshauptstadt seien durchaus zirkusbegeistert. Frank hofft, dass es jetzt weiter aufwärts geht mit dem Familienunternehmen. Aufgeben komme jedenfalls nicht in Frage: „Wir lieben unseren Beruf. Und es kann nur besser werden.“

Der Circus Alberti gastiert von Donnerstag an auf dem Festplatz am Veilchenweg bis zum 10. Oktober. Vorstellungen sind werktäglich um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und um 18 Uhr, am Sonntag nur um 15 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.