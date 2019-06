Er darf nicht sagen, wo er geboren wurde und wo er wohnt. Aus Sicherheitsgründen. Hundert Punkte. So stellt man sich das Gewerbe vor, alles ist geheimnisumwittert und höchst mysteriös. Eric Hartung sieht aber völlig seriös aus, keine Pomade im Haar, kein unrasiertes Kinn, keine schmuddelige Lederjacke. Er ist eher der Typ Schwiegersohn, offenes Gesicht, hellblaues Hemd. Ungeachtet dessen ist er ein wenig pummelig. Das sagt er selbst. Die paar Pfunde mehr auf den Rippen trägt er offensichtlich aus Rücksicht auf den Beruf. „Ich bin ein Durchschnittsbürger und falle nicht auf.“ Solche Durchschnittsbürger braucht der Geschäftsführer der Frankfurter Detektei Lux. Keine Muskelprotze mit breitem Angeber-Gang, sondern unscheinbare Leute, die keine Blicke auf sich ziehen. Hartung hat einen Hund und mag ihn sehr. Er mag überhaupt Tiere.

Das Detektivbüro Lux ist eines der ältesten in Deutschland, wurde 1947 in Düsseldorf gegründet, allerdings nicht von Herrn Lux. Den gab es nie. Licht auf Latein heißt Lux. Offensichtlich nach dem Motto: Licht bringen ins Dunkel der menschlichen Abgründe. Im Jahr 1954 zog das Büro nach Frankfurt um, auf die Zeil in ein Gebäude hinter der Konstablerwache, gegenüber vom Polizeirevier 1 und nicht weit weg von den Justizbauten. Damals war das Domizil ein Neubau. Drinnen ist die Zeit stehengeblieben. Es fehlt nur der Geruch von kaltem Zigarrenrauch. „Detektiv Lux“: schwarze Buchstaben auf Weiß. Früher hing diese Reklame an den Telefonzellen, aus dem Telefonbuch fiel sie einem ebenfalls entgegen. Sie war einprägend, da kann die Tudor-Konkurrenz beim Eschersheimer Turm über eine ganze Hauswand hinweg noch so sehr leuchten. Pech gehabt.