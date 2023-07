Cansu zeigt auf einen Zettel, der auf dem Tresen am Eingang liegt: „Das ist unser Awareness-Konzept. Schau dir das an.“ Ihr gegenüber an der Kasse steht ein Mann, etwa 30 Jahre alt. Er wirft einen Blick auf den Zettel und macht dann einen Spruch, der wohl aus seiner Sicht zum Thema passen soll: „Ich habe eine Warze auf meinem Schwanz.“ Es ist 23 Uhr in der Galerie Kurzweil, einem Club in Darmstadt-Nord. GG Vybe legen auf. Techno, R&B, Hip-Hop. Sie sind das erste weibliche „DJ Kollektiv“ der Region. Sie haben ein Awareness-Team dabei: Drei junge Frauen, deren Anwesenheit Rassismus, Sexismus, Homophobie und andere Formen der Diskriminierung verhindern soll. Es geht um Respekt.

So steht es auf Englisch auf den Zetteln, die Cansu und ihre Kolleginnen Baba und Rojan am Eingang, auf den Toiletten und an der Bar ausgelegt haben: „No racism, no sexism, no homophobia or any other form of discrimination at this event. Show some respect.“ Die drei Frauen achten darauf, dass die Partygäste feiern können, ohne dass ihnen jemand ungewollt nahekommt, sie begrapscht, beleidigt oder anfeindet. „Erkennbar an den Leuchtbändern“, steht auf dem Zettel noch. Und eine Telefonnummer. Partygäste, die sich unsicher fühlen, können das Awareness-Team anrufen – etwa, wenn sie sich aus Angst auf der Toilette eingeschlossen haben.