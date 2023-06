Wenn Van Mai ihren Eltern erklären will, was sie an der Uni tut, kommt es vor, dass sie erst einmal nach den richtigen Worten sucht. „Ich muss jedes mal googeln, was ,Labor‘ auf vietnamesisch heißt“, erzählt die 23 Jahre alte Studentin. In ihrer Familie ist es alles andere als selbstverständlich, eine Hochschule zu besuchen. Ihr Vater hatte ein Restaurant, das er aufgeben musste, jetzt arbeitet er als Koch, von der Mutter hat er sich scheiden lassen. Mai hat sechs Geschwister, darunter zwei leibliche. Größere finanzielle Unterstützung hatte sie nicht zu erwarten.

Dafür haben ihre Eltern, die einst aus Vietnam geflüchtet waren, der jungen Frau eine wertvolle Erkenntnis mitgegeben: Bildung ist wichtig. Das hat auch Fabian Mitze früh verstanden. Wie Van Mai stammt er aus einfachen Verhältnissen. Seine Mutter war Arzthelferin, später ging sie putzen, der Vater hat Kfz-Schlosser gelernt, war lange arbeitslos. „Da lernt man eine gewisse Bescheidenheit“, sagt der Sechsundzwanzigjährige. Er begriff aber auch, dass er sich mit Armut nicht abfinden muss. „Meine Eltern haben zu mir gesagt: Mach was aus deinem Leben, du wirst es einmal besser haben als wir.“