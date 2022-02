Suchtberatung : Wenn Computerspielen zur Krankheit wird

An einer Wand mit Broschüren vorbei führt ein schmaler Flur in einen Warteraum, mit einer rudimentären Einbauküche und einem Tisch auf dem weiteren Broschüren liegen. Eine Wendeltreppe führt hoch in das Büro von Louisa Bouzelha. Auf den Broschüren stehen Titel wie: „Zu oft zu breit?“, „Echte Chancen gibt’s im echten Leben“, „Breaking Meth“. In der kleinen Küche steht eine Kaffeemaschine, an der sich jeder Klient bedienen kann. Wenn man in Bouzelhas Büro eintritt, dann setzt man sich hin und spricht. Über die Probleme im Leben, über Niederlagen, über Verluste, vor allem über den Verlust von Kon­trolle – über Sucht. Louisa Bouzelha ist Suchtberaterin in der Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. in der Nähe des Merianplatzes in Frankfurt. Seit 25 Jahren spricht sie mit Menschen, die von Substanzen ab­hängig sind. Drogen, Alkohol. „Doch alles kann zur Sucht werden“, betont Bouzelha. Auch die Arbeit macht süchtig oder Glücksspiel, die sogenannten Verhaltenssüchte. Und während der Corona-Pandemie ist eine neue Verhaltenssucht in den Mittelpunkt geraten: Die Computerspielsucht.

Die Weltgesundheitsorganisation stufte die Computerspielsucht 2019 offiziell als Krankheit ein. Seit 2011 hat sich der An­teil auch deutscher Jugendlicher mit dieser Störung mehr als verdoppelt. Das ermittelte die Bundeszentrale für gesundheit­liche Aufklärung. Im Mai 2021 griff ein neues Jugendschutzgesetz. Der Suchtfaktor soll in der Altersbeschränkung von Computerspielen miteinberechnet werden. Doch in der Pandemie, während der Lockdowns, als viele Jugendliche ihre Freunde nicht mehr treffen konnten, wurde alles nur schlimmer. Laut einer Untersuchung der DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf stieg die Zahl der computerspielsüchtigen Jugendlichen seit 2019 um 52 Prozent. 4,1 Prozent aller zehn bis 17 Jahre alten Jugendlichen in Deutschland wurden der Studie zufolge als computerspielsüchtig eingestuft.