Wetter wird wechselhafter : Zu Ostern schieben sich mehr Wolken vor die Sonne

Ob in Rheinland-Pfalz oder im Saarland, in Bayern oder in Hessen: An Ostern wird es nicht mehr so sonnig wie an den vergangenen Tagen. Das sagt der Wetterdienst voraus. Eines ändert sich demnach aber nicht.

Paarweise: Unter Beobachtung der Corona-Vorgaben lässt es sich auch an Ostern etwa am Mainzer Rheinufer verweilen Bild: dpa

Nach einer sehr sonnigen Woche wird das Wetter an Ostern in Hessen wie in anderen Teilen Deutschlands etwas wechselhafter. „Ausgerechnet“ könnte sich der eine oder andere denken. Andererseits sind die Menschen wegen der Corona-Krise aufgerufen, an Ostern nicht zu verreisen. Das könnte ihnen nun leichter fallen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen von Karfreitag an mehr Wolken auf, es bleibt allerdings niederschlagsfrei und warm. Im Saarland und am bayerischen Untermain wird es einen Tick wärmer als in Hessen.

Die Temperaturen dürften sich über die Regionen hinweg ähneln. Maximal 17 Grad sagt der Wetterdienst für Nordhessen voraus und 24 Grad für den Süden dieses Bundeslandes. Auch der Samstag bleibt trocken bei 19 bis 24 Grad, bevor das Wetter an Ostersonntag und Ostermontag wechselhafter wird und es immer wieder zu Schauern kommt. Der Sonntag wird dennoch warm mit bis zu 25 Grad. Am Montag wird es mit 18 bis maximal 20 Grad etwas kühler.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt an Karfreitag allen Wolken zum Trotz der Regen ebenfalls aus, es wird 19 bis 24 Grad warm. Auch der Samstag bleibt trocken mit 21 bis 25 Grad, bevor das Wetter an Ostersonntag und Ostermontag wechselhafter wird und es zu Schauern kommen kann. Die Temperaturen bleiben laut DWD mit bis zu 25 Grad am Sonntag angenehm warm, am Montag wird es mit maximal 20 Grad etwas kühler.