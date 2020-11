Wetter in Hessen : Schnee und Eisregen in der Nacht

Zum ersten Dezember wird es kalt in Hessen. In höheren Lagen fällt Schnee in der Nacht. In Frankfurt kann der Regen vereinzelt gefrieren. Es besteht Glättegefahr.

Es wird kalt in Deutschland. Und besonders in Hessen. Grund dafür ist ein Skandinavientief. In der Nacht zum Dienstag schließen sich in Hessen letzte Wolkenlücken zwischen Rhön und Odenwald und dann ist der Himmel überall bedeckt. Es bereiten sich daraufhin rasch erste Niederschläge aus. Meistens fällt Schnee, doch stellenweise auch Regen, der örtlich gefrieren kann. Es besteht erhöhte Glättegefahr. Vor allem gefrorener Boden dürfte sich in Rutschbahnen verwandeln. Trocken bleibt es nur in Deutschlands Osten und Südosten.

In der Rhön, im Spessart und im Odenwald könne sich bis zum Mittag eine Schneedecke von immerhin zehn Zentimetern bilden. Auch in tiefen Lagen kann es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von einer matschigen Schneeschicht kommen. In Frankfurt liegt der Tiefstwert bei minus einem Grad. Tagsüber sollen es vier Grad sein. In Osthessen wird es noch kälter: minus drei Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, in Hochlagen frischer Südwind.

Am Dienstag fällt mancherorts noch Schnee. In den Tieflagen wie Rhein und Main wird es regnen. Später soll es zu längeren trockenen Phasen kommen und nur noch vereinzelt Niederschlag fallen. Die Schneedecke hält sich nur in den höheren Lagen. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt und gebietsweise bildet sich durch den tauenden Schnee Nebel.

Mehr zum Thema 1/

Im Rest Deutschlands soll es dagegen vor allem regnen. Im Nordwesten kann es sogar zu Schauern kommen. Wolkenlücken gibt es selten.

Am Mittwoch soll es in Hessen wieder sonniger werden. Und meist trocken. Vom Gefrierpunkt bis zu fünf Grad – plus.