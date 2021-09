Gemeinde ohne Einfluss : Werden Rechenzentren bald Coca-Cola ersetzen?

Für Ende September hat der Getränkekonzern Coca-Cola das Ende eines Bieterverfahrens angekündigt. Dann wird feststehen, welcher Investor sich von 2025 an auf dem 70.000 Quadratmeter großen Areal ansiedeln wird – einer der letzten großen zusammenhängenden Gewerbeflächen im gesamten Rhein-Main-Gebiet nahe zur Autobahn 66. Die Gemeinde Liederbach jedenfalls ist nicht Herr des Verfahrens: Nach einer mehrstündigen Diskussion entschied sich am Donnerstagabend der Haupt- und Finanzausschuss in einer Sondersitzung gegen die Teilnahme an dem Bieterverfahren.

Heike Lattka Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Taunus-Kreis. Folgen Ich folge

Die Kommune könne sich nicht auf ein Millionenspiel einlassen. Das Projekt sei für Liederbach einfach eine Nummer zu groß, um es selbst zu stemmen. Ohne Gegenfinanzierung könne die Gemeinde nicht „einfach so“ ein paar Millionen Euro lockermachen, warnte Stefan Emert. Bürgermeisterin Eva Söllner (beide CDU) verwies zudem auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die notwendig würde, falls Liederbach bei dem Flächenverkauf mitbieten wolle. Sie erhalte täglich mehrere Telefonanrufe von Interessenten, darunter seien internationale, sehr interessante Unternehmen, auch mehrere Betreiber von Rechenzentren, berichtete sie. Inhaltlich dürfe sie sich nicht detailliert äußern, da sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe.

Wie von der Gemeindevertretung gewünscht, präsentierte Söllner eine grobe Entwurfsplanung und Machbarkeitsstudie, die allen Bietern zur Orientierung ihrer Möglichkeiten auf den Flächen präsentiert werden sollte. Die Entwürfe reichten von 24 Meter hohen Gebäuden bis zu terrassierten Blöcken oder einer Aufteilung in kleinteiliges Gewerbe. Je nachdem, welche Auslastung die Gemeinde erlaube, umso höher sei zwar der Einfluss auf den Preis, aber keineswegs entscheide die Gemeinde damit, wer am Ende das Bieterverfahren gewinne und Käufer werde, machte Joachim Lehner (CDU) deutlich. Diese Erkenntnis frustrierte erkennbar viele Parlamentarier. Auf die gewünschten Eckpunkte konnten sie sich trotz munterer Diskussion nicht verständigen. Vielmehr herrschte allgemeine Unzufriedenheit darüber, dass die Gemeinde in keinem Fall Herr des Verfahrens sei.

So warnte Thomas Kandziorowsky (Freie Wähler) vor der pauschalen Zustimmung für eine Ansiedelung von Rechenzentren. Diese brächten der Gemeinde nur dann Gewerbesteuern ein und eine Kompensation der Ausfälle von Coca-Cola, wenn die Unternehmen tatsächlich auch ihren Sitz in die Gemeinde verlagerten. Solche Sicherheiten freilich gebe es nicht, machte Söllner deutlich. Allein über die Bauleitplanung habe die Gemeinde die Möglichkeit der Einflussnahme, nicht aber darauf, wer das Gelände kaufe.

Diese Aussicht trübte die Stimmung weiter ein und verstärkte die Ratlosigkeit: „Warum sitzen wir eigentlich hier?“, fragte das Ausschussmitglied Emile Ndiaye (Die Grünen). Die Fraktionen vertagten sich zunächst, vermutlich, um die Informationen sacken zu lassen. Die Aussicht auf 24 Meter hohe Gebäude erregten jedoch auf Anhieb das Missfallen von Andreas Müller (Die Grünen): Wenn Rechenzentren auch noch hohe Schornsteine installierten, werde das Entree Liederbachs beeinträchtigt, mahnte er. Eine Begrenzung auf 21 Meter hohe Gebäude mit breiten Grünstreifen wurde gefordert.

Auch Anwohner protestieren gegen den Konzern

Was Söllner interessierten internationalen Konzernen tatsächlich als Rahmendaten an die Hand geben kann, blieb weitgehend offen. Fest steht nur, dass Coca-Cola Liederbach 2025 verlassen wird – hauptsächlich, weil sich die gewünschte Expansion, die zum Beispiel den Bau eines Forschungszentrums vorsah, mangels Grundstück nicht verwirklichen ließ. Schließlich protestierten nach fast 50 Jahren friedlicher Koexistenz in der Gemeinde auch Anwohner gegen den Konzern. 252 Arbeitsplätze in der Gemeinde werden verloren gehen, und ob eine Nachfolgenutzung wieder so viele Jobs am Standort schaffen wird, war eine Frage, welche die Ausschussmitglieder bewegte. Rechenzentren jedenfalls brauchen nicht viele Mitarbeiter.

Wenn Coca-Cola wegen der fehlenden Wirtschaftlichkeit des Standorts Liederbach verlässt, wird auch die weithin sichtbare rote Coca-Cola-Dose – das Wasserreservoir des Getränkekonzerns – aus dem Gemeindebild verschwinden. Wie Söllner berichtete, gestattet Coca-Cola nicht, dass die rote Dose nach dem Wegzug als Erinnerung an ein halbes Jahrhundert gemeinsamer Zeit in Liederbach zurückbleibt.