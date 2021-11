Bußgelder für Müllsünder : Hundehaufen kosten 150 Euro

Aktualisiert am

Die Stadt Offenbach will ihr Erscheinungsbild verbessern und mit teils drastisch erhöhten Geldstrafen gegen die „Vermüllung“ vorgehen. Bei dem international unter dem Namen „Littering“ bekannten Phänomen geht es etwa um die nach wie vor in großer Zahl achtlos auf den Gehweg geworfenen Zigarettenkippen, ausgespuckte Kaugummis, Pappbecher sowie sonstige Fast-Food- und andere Verpackungen. Der Offenbacher Magistrat hat einen neuen Verwarngeld- und Bußgeldkatalog beschlossen, den das Ordnungsamt entwickelt hat, um dem Problem Herr zu werden.

Wer beim Kaugummispucken oder beim Wegwerfen von Kippen erwischt werde, müsse mindestens 75 Euro berappen statt bislang 20 Euro, erläutert Frank Weber, stellvertretender Leiter des Offenbacher Ordnungsamtes. „In sensiblen Bereichen – wie beispielsweise auf einem Spielplatz – kann das 100 Euro kosten. Wer den Hundekot nicht in verschlossenen Papier- oder Plastiktüten in die Abfallbehälter wirft, zahlt mindestens 150 Euro“, führt Weber weiter aus. Müllsünder müssten aber nicht nur generell „sehr viel tiefer in die Tasche greifen“, sie hätten nun auch mit sehr viel intensiveren Kontrollen der Stadtpolizei rechnen.

5000 Euro für Autoreifen

Das Offenbacher Ordnungsamt hat bei seiner Offensive aber auch die illegale Entsorgung von Sperrmüll oder Autoreifen zum Beispiel in abseits gelegenen Grün- und Waldflächen im Blick. Engagierte Offenbacherinnen und Offenbacher sammeln immer wieder ehrenamtlich solchen illegal entsorgten Müll in ihrer Freizeit auf. Die Stadt will nun aber mit massiven Bußgeldern dafür sorgen, dass es möglichst erst gar nicht zu solchen Taten kommt.

Wer beispielsweise alte Autoreifen ins Gebüsch oder in den Wald wirft, der zahlt für eine Satz Reifen plus Ersatzpneu nun 500 Euro. Im Reifenhandel wird die ordnungsgemäße Entsorgung von Altreifen für wenige Euro je Reifen angeboten. Werden noch größere Mengen an Reifen illegal abgelegt, kann das sogar bis zu 5000 Euro kosten, sagt Daniel Krüger, Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt für das Abfallrecht und Chef der Offenbacher Müllermittler, die täglich versuchen, die Übeltäter zu ermitteln.

Die Stadt weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser Müll nicht nur das Stadtbild verschandelt, sondern auch der Umwelt Schaden zufügt. „Die deutliche Erhöhung der Bußgelder ist die Antwort auf wiederkehrende Müllablagerungen und erhebliche Verschmutzungen durch Kleinmüll“, sagt Ordnungsdezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP). Der städtische Verwarngeld- und Bußgeldkatalog stützt sich auf die städtischen Vorschriften aus der Abfallsatzung, der Straßenreinigungssatzung, der Winterdienstsatzung und der Offenbacher Straßenordnung. Der Katalog umfasst auch die Sanktionen für illegale Müllablagerung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Der Verwarngeld- und Bußgeldkatalog ist im Internet unter www.offenbach.de/rathaus/buerger-service/stadtrecht/ zu finden. Die Stadt kämpft zudem mit dem inzwischen preisgekrönten Konzept „Station Mitte“ für eine reanimierende Umgestaltung der siechen Innenstadt.