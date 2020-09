Jahrgang der Nichtschwimmer? : Corona-Stau im Lehrschwimmbecken

Die Frankfurter Schwimmschule ist eine der größten Schwimmschulen in der Region, 151 Kurse finden dort im Augenblick statt. Das klingt zunächst einmal nach einem umfangreichen Angebot, vor allem in Zeiten der Pandemie. Aber es reiche bei weitem nicht, sagt Michael Ulmer. Er hat die Schwimmschule 2004 gegründet und ist außerdem der sportliche Leiter des Ersten Frankfurter Schwimmclubs von 1891. „Wir könnten alle unsere Kurse doppelt belegen.“ Das geht aber nicht, weil es in der Stadt nicht genug Platz zum Schwimmenlernen gibt.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das liegt nicht nur am jetzt nötigen Abstandhalten im Wasser und in der Umkleide, weshalb in vielen Kursen nur fünf statt wie früher acht Kinder schwimmen lernen. Sondern es liegt auch daran, dass es nicht genug Becken gibt. Ein Problem, das nicht nur in der größten hessischen Stadt das Schwimmenlernen erschwert. Ulmer sagt: „Fast ein ganzer Jahrgang von Schwimmlernern bricht weg.“ Im Hessischen Schwimm-Verband ist sogar von einer „Katastrophe“ die Rede.