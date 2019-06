Stichwahl in Wiesbaden : SPD-Mann Mende führt deutlich vor CDU-Kandidat

Oberbürgermeisterwahl : Diese Kandidaten stehen in Wiesbaden im Finale

Mende oder Seidensticker: Die Wiesbadener entscheiden an diesem Sonntag in einer Stichwahl über ihren neuen Oberbürgermeister. Jetzt komme es auf die Mobilisierung der eigenen Partei-Anhänger an, sagen Wahlforscher.