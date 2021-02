Weiterer Regen erwartet : Wasser von oben und von unten

Die Wassermassen in Hessen gehen nicht zurück. Zwar ist die Lage an den meisten Flüssen stabil, aufgrund von weiteren angekündigten Regenfällen bleiben die Pegelstände jedoch hoch.

Land unter in der Wetterau: Dieser Regionalzug in der Nidderau bewegt sich wegen der Fluten auf einem sehr schmalen Grat. Bild: AP

Noch ist das Hochwasser der vergangenen Tage in Hessen nicht überstanden. An den meisten Flüssen im Land war die Lage am Donnerstag zwar stabil. Wegen weiterer Regenfälle und nennenswerter Mengen Schmelzwassers, rechnen die Experten vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie aber auch für das Wochenende mit hohen Pegelständen.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

An mehreren Messstationen, zum Beispiel an der Nidda und am Rhein, wurde am Donnerstag die zweite Meldestufe überschritten, die für ein mittelschweres Hochwasser steht. Dort sind den Angaben zufolge weiterhin anhaltend hohe Wasserständen zu erwarten.

Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach prognostiziert für Freitag und Samstag Höchstwerte bis zehn Grad und Tiefsttemperaturen nicht unter fünf Grad, vor allem aber sagen sie verbreitete Niederschläge voraus, die erst am Sonntag langsam nachlassen dürften.