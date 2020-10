Nach Angaben des RKI : Weitere Kommunen in Hessen überschreiten kritischen Corona-Wert

Nach einem Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft liegt die Inzidenz in Kassel über 100. Offenbach liegt nur knapp darunter. Weitere Kommunen überschreiten derweil die „Eskalationsstufe Rot“.

Der Anstieg der Corona-Infektionen in Hessen hält an. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin vom Freitag wurden innerhalb eines Tages weitere 671 Fälle bestätigt. Zwei weitere Menschen starben demnach an den Folgen einer Infektion, insgesamt gibt es bisher 571 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 24.151 Infektionen gemeldet. Das RKI schätzt, dass rund 19.300 Menschen bislang wieder genesen sind.

Im Norden von Hessen sorgt ein lokaler Ausbruch weiter für Aufsehen: Kassel überschritt den Angaben zufolge die 100 bei der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen: Die nordhessische Stadt liegt nach einem Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft laut RKI bei einer Inzidenz von 100,9. Am Tag zuvor hatte diese noch bei 97,6 gelesen. Das RKI meldete für die Stadt insgesamt 828 Fälle, das sind 15 mehr als am Vortag. Insgesamt zählt die Stadt neun Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Offenbach bei 95

Den kritischen Wert von 50 überschreitet auch weiter deutlich Offenbach (95,2). Insgesamt 811 bestätigte Fälle meldete das RKI am Freitag, über Nacht kamen 19 weitere Fälle hinzu. Auch in der Nachbarstadt Frankfurt liegt die Inzidenz mit 75,2 deutlich über der roten Corona-Warnstufe. In der Stadt gibt es nach Angaben des RKI bislang insgesamt 4.616 bestätigte Corona-Fälle, über Nacht kamen 138 Fälle hinzu. In beiden Städten am Main gab es keine weiteren Todesfälle.

Auch in der gesamten Rhein-Main-Region bleiben die Zahlen besorgniserregend: Zu den Corona-Hotspots in Hessen zählt den Angaben zufolge nun auch Wiesbaden mit einem Wert von 53,1, zudem der Rheingau-Taunus-Kreis mit 56,6 und der Hochtaunuskreis mit 52,8. Die Inzidenz im Kreis Groß-Gerau (84,5) und dem Main-Taunus-Kreis (61,6) steigt weiter an.

Von Kommunen selbst gemeldete Zahlen können von den RKI-Zahlen abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die aus Berlin oder Wiesbaden.

Mehr zum Thema 1/

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.