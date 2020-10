Hunde und Helikopter eingesetzt : Weiter keine Spur von Vermissten aus Südhessen

Noch immer gibt es keine Spur von zwei seit Samstag vermissten jungen Männern aus Birkenau im Kreis Bergstraße. Seit dem Wochenende suchen Polizei, Hundeführer und andere Rettungskräfte nach dem 18 Jahre alten Nico Schäfer und dem neunzehnjährigen Henri Hahn. Die beiden hatten sich am Freitag mit zwei weiteren Freunden zum Zelten in einem Waldstück bei Schnorrenbach getroffen und waren kurz darauf verschwunden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass sich die jungen Männer in einer hilf- und wahrscheinlich auch willenlosen Lage befinden und ärztliche Hilfe benötigen. Hinweise auf ein freiwilliges Verschwinden der beiden gebe es nicht.

Zuletzt gesehen wurden die Vermissten, die zahlreiche Sachen am Zeltplatz zurückgelassen haben, offenbar am Samstagnachmittag auf dem Panoramawanderweg B9, wie zwei voneinander unabhängige Zeugen der Polizei gemeldet hätten. „Die Beschreibung passt“, sagte eine Behördensprecherin auf Nachfrage. Einer der Männer sei demnach barfuß unterwegs gewesen, bei dem anderen hätten die Zeugen einen „starren, verwirrten Blick“ beschrieben. Seitdem jedoch wurden sie nicht mehr gesehen.

Handys nicht zu orten

Die Polizei suche am heutigen Dienstag nochmals das Gebiet rund um den Zeltplatz weiträumig ab, auch sogenannte Mantrailer-Hunde, die auf die Suche nach Vermissten spezialisiert sind, kämen dabei zum Einsatz, hieß es weiter. Am Montag hatten die Hunde offenbar eine Spur aufgenommen, die vom Wanderweg nach Birkenau führte. Am heutigen Dienstag will die Polizei diesen Weg von Birkenau kommend Richtung Zeltplatz nochmals absuchen, so die Sprecherin.

„Die Situation ist auch für uns schwierig.“ Normalerweise würden vermisste Personen nach wenigen Stunden unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten gefunden. In diesem Fall aber fehle von den Gesuchten seit Tagen jede Spur, und auch Anhaltspunkte darauf, wo noch gesucht werden könne, habe man kaum. „Es ist wie die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen.“ Die Mobiltelefone der Männer ließen sich ebenfalls nicht orten. Wie schon am Wochenende werde vermutlich abermals ein Hubschrauber nach Henri Hahn und Nico Schäfer suchen, und auch der Einsatz einer Drohe über unwegsamem Gelände werde geprüft. „Wichtig ist nur, dass wir die beiden finden“, hob die Polizeisprecherin hervor.

Inzwischen habe die Suche nach den Männern ein bundesweites Medienecho ausgelöst. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Vermissten geben können, nochmals eindringlich, sich unter 06252/7060 in Heppenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. Nico Schäfer ist 1,80 Meter groß, hat kurze braune Haare und einen Bart. Bekleidet ist er vermutlich mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer schwarzen Jogginghose. Henri Hahn wird als 1,98 Meter groß und schmal beschrieben. Er hat dunkelblond gelockte lange Haare, trägt vermutlich eine Daunenjacke mit der Aufschrift „The Northface“ und eine schwarz-weiß karierte Kappe der Marke „Carhartt“.