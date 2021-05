Weinwanderung im Rheingau : „Badesalz“ als Trumpfkarte

Der Ausblick ins Rheintal ist phänomenal. Der Ramstein oberhalb der Lage „Rüdesheimer Berg Rottland“ ist bei schönem Wanderwetter ein Rastplatz par excellence. Jetzt verweilen mit einem Glas Wein? Vorbeikommende Wanderer blicken neidvoll auf die orangefarbene Kühltasche, die dort geöffnet wird. Zwei stilvoll verpackte Gläser werden gezückt und eine gut gekühlte Flasche „Terra Montosa“ aufgeschraubt – ein mineralischer Riesling aus dem Rüdesheimer Weingut Georg Breuer.

Winzerin Theresa Breuer erzählt uns mehr über den Wein, die Mühe der Lese in den Rüdesheimer Steillagen und die Philosophie im Keller. Natürlich nicht persönlich, sondern per Video, das jederzeit am eigenen Smartphone gestartet werden kann.

Wer mit der knallig bunten Tasche im Rüdesheimer Weinberg unterwegs ist, der gibt sich als „Raufgänger“ zu erkennen. So heißt die Tour unter dem Motto „Walk like a local“. Sie ist das erste Produkt eines ungewöhnlichen Start-ups und eine clevere Reaktion auf die Pandemie. Deren Konsequenzen verhagelten Kai Climenti im Frühjahr vergangenen Jahres gründlich das Geschäft: Der gelernte Winzer betreibt in Rüdesheim die Vinothek „Querfeldwein“. Er bietet Ferienwohnungen an und organisiert geführte Weinwanderungen und Verkostungen für Gruppen von bis zu 25 Personen.

Ein Geschäftszweig, der mit den Kontaktbeschränkungen ebenso wegbrach wie der gesamte, von Binnenkreuzfahrtschiffen getragene Gruppen-Tourismus in Rüdesheim.

Eine schöne Rundtour mit einem guten Schluck Wein

Was also tun? Climentis Ausweg lag auf der Hand: geführte Weinwanderungen auch in Corona-Zeiten ermöglichen und zudem für Individualreisende ein neues Angebot zu schaffen. Denn die Menschen drängt es auch und gerade in Corona-Zeiten in die Natur, und wer derzeit an den Wochenenden die Wanderparkplätze in Rheingau und Untertaunus abfährt, der bekommt einen Eindruck, wie groß der Andrang in Wald und Flur ist.

Climenti hofft, mit seinem Angebot eine Antwort auf das Bedürfnis vieler Besucher gefunden zu haben: einen Tipp für eine schöne Rundtour, einen guten Schluck Wein und ansprechend aufbereitete Informationen über Landschaft und Weinbau. Deshalb beinhaltet die Kühltasche eine Wanderkarte und eine Checkliste für eine gut sieben Kilometer lange Tour. Außer zwei Weingläsern und vier Flaschen Wein von vier Rheingauer Erzeugern gehören zum Inhalt 15 Infokarten zu Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten. Dazu können über einen aufgedruckten QR-Code zahlreiche Video- und Audiodateien aufgerufen werden – unterwegs oder zu Hause.

Ausblick mit einem Clou am Ende

Beispielsweise zu den Mythen und zur Geschichte des Binger Mäuseturms oder zur Abtei St. Hildegard. Schwester Thekla Baumgart begrüßt die Wanderer auf Wunsch mit einem herzlichen „Benedicite“ und erzählt drei Minuten lang über das Klosterleben, den Alltag der Nonnen und das sieben Hektar große Kloster-Weingut, das die Benediktinerin und gelernte Winzerin persönlich leitet. Auch wie und warum es die gebürtige Bremerin überhaupt in den Rheingau verschlagen hat. Und warum der Besucher sich im Klosterladen eine Flasche Riesling kaufen und auf einer Bank den Ausblick genießen sollte.

Insgesamt kann mit den Karten rund eine Stunde Video- und Audiomaterial abgerufen werden. Der Clou am Ende, wenn die vier handlichen Flaschen (je 0,25 Liter) geleert und die Wanderroute bewältigt ist, ist der „Supertrumpf“: Ein Audio-Auftritt von „Badesalz“ und die Wahrheit darüber, was „Jutta“ und „Rainer“ beim „Abpumpen“ der Flaschen so gelernt haben: „So was wie das hier muss sich rumsprechen“, sagen sie am Ende.

„Walking like a local“

Genau darum geht es Climenti, der mit seinem Projekt den ersten Rheingauer Gründerpreis gewonnen hat. Etwa 250 Kühltaschen sind inzwischen im Rhein-Main-Gebiet und über dessen Grenzen hinaus verkauft worden, und wer den Weg schon unter die Wanderschuhe genommen hat, der sei „voll des Lobes“, sagt der Achtunddreißigjährige. Auch eine Ausleihe der Kühltasche am Startpunkt an der Oberstraße ist möglich.

Climenti hofft, dass der „Mehrwert“ der Tasche für Individualreisende überzeugt. Das Projekt lässt sich bei Erfolg weiter ausbauen. Auch Wanderrouten im mittleren oder vorderen Rheingau mit anderen Flaschenfüllungen sind denkbar, ebenso Radtouren mit gefüllter Fahrradtasche zu den Rheingauer Klassikern, und sogar auf der anderen Rheinseite gibt es schon Interesse am „Walking like a local“.