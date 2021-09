Hochschule Geisenheim : Rebstöcke unter Glaskuppeln

Aktualisiert am

Eduard von Lade ist umgezogen. Damit die Bagger das Denkmal für den Gründer der Forschungsanstalt Geisenheim nicht versehentlich beschädigen, wurde es vom Standort neben dem bisherigen Parkplatz vorsorglich in Sicherheit gebracht. Dem steinernen Von Lade wird damit allerdings der Blick auf die größte Veränderung des Hochschul- und Forschungsstandorts Geisenheim seit der Gründung 1872 verwehrt. Auslöser dieser Zäsur war im Jahr 2013 die aus der Not geborene Fusion der Hochschule und des Rheingauer Standorts der Fachhochschule Wiesbaden zur jüngsten Hochschule Hessens mit inzwischen rund 1800 Studenten.

Das ist wenig im hessischen Vergleich, und gemessen daran sind die Investitionen von Bund und Land in den Campus Geisenheim beträchtlich. Für zwei von gleich mehreren anspruchsvollen Bauprojekten haben Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Die Grünen) und Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Mittwoch den offiziellen Start verkündet, auch wenn die Bagger die Baufelder längst geräumt und die Tiefbauarbeiten schon begonnen haben.

17 Millionen Euro teures Hörsaalgebäude

Es sind zwei Vorhaben, die mit rund 50 Millionen Euro über das hessische Heureka-Programm finanziert werden: Ein 17 Millionen Euro teures Hörsaalgebäude mit Platz für mehr als 650 Studenten sowie zusätzlich vier Seminarräumen für 300 Studenten und ein 32 Millionen Euro teurer, bundesweit einzigartiger Neubau eines getränketechnologischen Zentrums. Darin soll unter anderem über Bier, Säfte, Mineralwasser, Tee und Kaffee geforscht werden. Dieses Zentrum umfasst ein Zoll- und ein Flaschenlager und ein Labor für Pflanzenextraktion. Hinzu kommt eine Sektkellerei, die für die Lehre in den Studiengängen Weinbau und Önologie sowie Internationale Weinwirtschaft eine große Rolle spielen soll.

Die Beruflichen Schulen Rheingau werden das neue getränketechnologische Zentrum für die praktische Ausbildung ihrer Bundesfachklasse für Fruchtsafttechnik nutzen können. Laut Ministerin Dorn hat sich die Hochschule in der Getränketechnologie weltweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Dieser soll gefestigt und gestärkt werden. Hinzu kommt noch ein Lehr- und Verwaltungsgebäude für die Fachbereiche Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit. Errichtet werden sollen die energieeffizienten Gebäude in Hybridbauweise aus Holz und Beton.

Einen „Ritterschlag“ für die junge und kleine Hochschule sieht ihre Vizepräsidentin für Forschung, Annette Reineke, in einer Entscheidung des Wissenschaftsrates vom April dieses Jahres. Demnach kann die Hochschule 26 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln in einen „Forschungsbau“ für nachhaltigen und klimaangepassten Weinbau investieren. Dort sollen die Wirkungen des Klimawandels auf den Stoffwechsel der Rebe und auf das gesamte Ökosystem Weinberg sowie dessen Wasserhaushalt untersucht werden. Dieser Forschungsbau wird eine markante Ausstrahlung erhalten durch – laut Reineke – „weltweit einmalige“ Ecotrone. Darunter sind kuppelartige Gewächshäuser auf dem Dach zu verstehen, in denen die Forscher für die Rebstöcke das Klima der Zukunft simulieren können.

Nachhaltigkeit „von hoher Bedeutung“

Während mit dem Bau noch nicht begonnen wurde, weil zunächst noch ein Gewächshaus versetzt werden muss, zeigt ein weithin sichtbarer Kran die Fortschritte für den Neubau eines weiteren Gebäudes für die in Geisenheim noch junge Fachrichtung Lebensmittelsicherheit. Dieser Bau wird wohl auch als erstes bezugsfertig werden, kündigte Hochschulpräsident Hans Rainer Schultz an.

Die gesamten Bauarbeiten werden die Hochschule aber gleichwohl über Jahre prägen: „Es gibt kein ruhiges Plätzchen mehr“, gibt Schultz zu und wirbt bei den lärm- und staubgeplagten Anwohnern um Verständnis. Dass ein Hochschulcampus nicht über lange Zeit sukzessive entwickelt, sondern gewissermaßen „auf einen Schlag“ verwirklicht werde, sei ungewöhnlich, sagte Schultz. Es sei die größte Baustelle im Rheingau, doch es sei richtig, schnell mehr Raum für eine zukunftsorientierte Ausbildung zu schaffen.

Ministerin Dorn sprach von einem „Schub nach vorn“ für Geisenheim, ihr Kabinettskollege Boddenberg von einem „zukunftsträchtigen Projekt“ für spannende und für die Zukunft bedeutsame Berufsfelder. Nachhaltigkeit habe in Hessen einen hohen Stellenwert, und die neuen Gebäude spiegelten dies sowohl in der Architektur als auch in der Lehre wider.