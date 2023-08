Der deutsche Weinbau soll nachhaltiger werden. An den neuen Leiter des Instituts für Rebenzüchtung in Geisenheim richten sich deshalb große Erwartungen.

Man darf bisweilen durchaus Äpfel mit Trauben vergleichen. Zumindest wenn es um den Aufwand geht, um diese beiden Sonderkulturen vor gefähr­lichen Pflanzenkrankheiten zu bewahren und die Ernte sicherzustellen. Denn gemessen an ihrem – insgesamt geringen – Anteil an der landwirtschaftlichen Fläche, ist die Menge der auf den Apfelplantagen und in den Weinbergen eingesetzten Pflanzenschutzmittel hoch. Diese deutlich zu verringern ist nicht nur das politische Ziel der Europäischen Union und der Landwirtschaftsministerien von Bund und Ländern. Es steht auch im Fokus der Wissenschaft.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. Folgen Ich folge



In Geisenheim ruhen viele Hoffnungen jetzt auf Kai Voss-Fels. Der 36 Jahre alte Agrarwissenschaftler, der auf einem Bauernhof in Norddeutschland aufgewachsen ist, hat an der Hochschule Geisenheim die Nachfolge von Ernst Rühl und Joachim Schmid an der Spitze des traditionsreichen Instituts für Rebenzüchtung angetreten.