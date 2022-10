Kooperation mit Discounter : Beim Wein lässt sich Aldi gern in die Karten schauen

Aldi Süd ist traditionell ein verschwiegenes Handelsunternehmen. Über seine Strategien dringt wenig an die Öffentlichkeit. Wenn es allerdings im Sortiment um eine „Profilierungskategorie“ der besonderen Art geht, dann lässt sich Aldi zumindest ein wenig in die Karten sehen: Die Rede ist vom Wein.

Die Bedeutung vergorenen Rebensaftes, vor allem und gerade auch deutscher Herkunft, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur für diesen Discounter deutlich erhöht. Aldi Süd nimmt für sich in Anspruch, seinen Kunden „eines der dynamischsten Weinsortimente“ zu bieten. Das sagt zumindest Patrick Donath. Der in Heilbronn ausgebildete Weinbetriebswirt zeichnet im Zentraleinkauf bei Aldi für das Weingeschäft verantwortlich.

Laut Donath will Aldi zunehmend „weg vom Aktionsgeschäft“. Rund 100 Wei­ne seien bei Aldi Süd dauerhaft im Angebot, sagt Donath, weitere 140 je­weils nur für einige Monate, weil die Mengen limitiert seien. Auch beim Wein strebt Aldi zunehmend nach mehr Saisonalität und Regionalität im Sortiment, das jetzt dem neuen Verkaufsmotto „Gutes für alle“ folgt.

Erst im dritten Anlauf Angebot des Discounters angenommen

Einer seiner wichtigsten deutschen Wein-Partner ist das Rüdesheimer Weingut Leitz. Zum zweiten Mal binnen drei Jahren hat das Aldi-Team um Donath dem Winzer Johannes Leitz gerade erst einen Besuch abgestattet, denn die 2018 begonnene Kooperation wird immer in­tensiver. Was mit einem trockenen Rheingauer Riesling zu einem für den Discounter sehr ambitionierten Flaschenpreis von 6,99 Euro begann, wurde zwischenzeitlich um einen Leitz-Rosé und einen Weißburgunder erweitert.

Anders als der Riesling, der aus eigenen Weinbergen der 110 Hektar großen Rebfläche stammt, füllt das Weingut für den Rosé zugekaufte Weine aus Rheinhessen und für den Weißburgunder Tropfen aus der Pfalz ab. Daher tragen diese Flaschen auch nicht den „Adler“ des Verbands der Prädikatsweingüter, dem Leitz schon viele Jahre angehört und der sich als die Speerspitze des deutschen Qualitätsweinbaus versteht. Rechtzeitig vor Weihnachten wird in diesem Jahr noch ein trockener Leitz-Sekt in den Regalen von Aldi stehen. Alles vegan, alles herbizidfrei erzeugt, versichert der Winzer, der „einen Zentimeter“ vor dem Ökoweinbau steht, den letzten Schritt aber aus Sicherheitsgründen noch nicht gehen will.

Zusammen summiert sich das über das Jahr auf rund eine Million Flaschen Leitz-Wein und Leitz-Sekt, die über die Regale von Aldi verkauft werden. Jo­hannes Leitz lobt Aldi als zuverlässigen und verlässlichen Partner: „absolut top“. Gerade wird der fünfte Jahrgang Riesling für Aldi gefüllt, und wenn es nach Leitz geht, „kann das noch lange so weitergehen“.

Macht sich das größte familiengeführte Weingut Hessens damit allzu abhängig von der Marktmacht eines einzelnen Händlers? Schließlich hat Leitz nicht oh­ne Grund 2009 und 2011 Angebote des Discounters abgelehnt und erst im dritten Anlauf Ja gesagt. Leitz lässt keine Nervosität erkennen. Er hat noch andere Standbeine: seine Exportstärke nach Skandinavien und in die Vereinigten Staaten, die das Weingut in den Neunzigerjahren groß gemacht haben.

Kunden reagieren „preissensibel“

Und neuerdings den alkoholfreien Wein, der inzwischen eine große Hausnummer ist: Laut Leitz werden in diesem Jahr erstmals mehr als 700.000 Flaschen mit alkoholfreiem Leitz-Wein gefüllt und in rund 20 Länder exportiert. Alles in allem hat Leitz seine Produktion in Geisenheim so gesteigert, dass übers Jahr gerechnet rund drei Millionen Flaschen und andere Weinbehältnisse – wie die in Skandinavien beliebte „Bag-in-box“ – den Schriftzug von Leitz tragen.

Weil Leitz den bisweilen aufflammenden Neid in der Weinbranche nur zu gut kennt, sind ihm solche Zahlen nur schwer zu entlocken. Doch Leitz ist auch stolz darauf, was das Weingut, dessen familiäre Wurzeln bis ins Jahr 1744 zurückreichen, in den zurückliegenden vier Jahrzehnten erreicht hat. Leitz hält es zudem für viel herausfordernder und schwieriger, jährlich hunderttausendfach einen feinen Basiswein zu erzeugen als ein paar Hundert Flaschen edlen und hochprämierten Boutiquewein, der von der Fachpresse bejubelt und zu Höchstpreisen verkauft wird.

Angesichts des Wachstums kein Wunder, dass Leitz – schon wieder – baut. Neben der 2013 und 2016 in zwei Schritten erbauten Kellerei entsteht gerade eine neue hochmoderne, 800 Quadratmeter große Halle als Flaschenlager nebst einem großen Veranstaltungsraum und acht Ferienwohnungen mit schönem Blick gen „Germania“ und Abtei Sankt Hildegard.

Weil Leitz aktuell keine Chance sieht, Preiserhöhungen für Wein am Markt durchzusetzen, beliefert er Aldi seit einiger Zeit direkt und nicht mehr über einen Bremer Zwischenhändler. Donath bestätigt, dass die Kunden unverändert am Re­gal des Discounters sehr „preissensibel“ reagieren und es einen großen Unterschied macht, ob Weine für 3,99 Euro, 4,99 Euro oder gar für mehr als fünf Euro wie der Leitz-Wein im Regal stehen. Das Konsumentenverhalten ändere sich zu­dem sehr schnell. Donath und sein in den vergangenen Jahren verstärktes Wein-Team haben dennoch ein gutes Gefühl da­für entwickelt, welche Weine in der Filiale gut ankommen.

Weil Aldi keinen Weinfachmann ne­ben das Weinregal stellen kann, um In­formationen zum jeweiligen Wein zu ge­ben oder gar Verkostungen zu ermöglichen, geht es neben dem Preis vor allem um Auszeichnungen und Kritiker-Punkte, die dem Käufer Hilfestellung geben sollen. Auch bekannte Namen wie der von Günther Jauch auf dem Etikett sind verkaufsfördernd. Gleichwohl bleibt der Konsument laut Donath auch für Aldi ein bisweilen rätselhaftes Wesen: „Wir erleben immer noch Überraschungen.“