Weihnachtsmarkt zum Mitnehmen : Budenzauber im Stop and Go

Der Weihnachtsmarkt beginnt mit lila Nebelschwaden und endet mit Ernüchterung. Jedenfalls für den jungen Mann, der unbedingt auf den Eschborner Festplatz will, aber nicht darf, und sich deshalb mit einer Stadtpolizistin anlegt. Denn der junge Mann ist zu Fuß unterwegs, und der Weihnachtsmarkt in diesem außergewöhnlichen Jahr ist ein Drive-in-Markt. Niemand darf das eigene Auto verlassen. Und nur Autos dürfen durch das Portal aus Metallstangen, auf dem „Herzlich Willkommen“ steht und „Der Weihnachtsmarkt aus Liebe zu Eschborn“.

Viel Liebe schallt am Samstagabend um kurz vor 19 Uhr auch aus den Boxen. „Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away.“ Der Nebel kommt aus einer Maschine, die lila Farbe aus einem Scheinwerfer. Die Autos kriechen an einem Ordner vorbei, aber mehr Aufmerksamkeit verlangt ein aufgeblasener Weihnachtsmann, viele Meter hoch und nicht der einzige seiner Art auf dem Gelände. Das wird bald klar, während die Fahrt mit viel Stop, wenig Go und ordentlich Auspuff-Ausstoß entlang der Buden in der Mitte einmal rund um den Festplatz geht.