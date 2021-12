Exotische Festtage : Weihnachten in der Arktis

Als Saskia Brix nach Hause kommt, ist Weihnachten da. Auf dem Tisch stehen die Nikolausteller. Einen für ihre Tochter, einen für ihren Sohn. Plätzchen, Nüsse, Mandarinen. Sie sieht den Weihnachtsschmuck in den Fenstern. Und den Adventskranz auf dem Wohnzimmertisch. Drei Kerzen sind schon heruntergebrannt. Es ist halb zwei in der Nacht. Sie stellt den Koffer ab. Schließt einmal die Augen, atmet den Geruch von Orangen und Lebkuchen ein. So, wie es nur an Weihnachten riecht. Dann schleicht sie die Treppe hinauf. Ihr Mann und ihre Kinder schlafen längst. Sie legt sich hin. Müde von der Reise. Einmal Grönland und zurück. Fünf Wochen lang war Brix, die Tiefseeforscherin am Frankfurter Senckenberg Institut, südlich der Polarregion unterwegs, um im Auftrag der Vereinten Nationen neue Arten in der Tiefsee zu entdecken. Nur umgeben von Wasser, mitten im Atlantischen Ozean. Kein Land in Sicht, dafür blauer Himmel, eisige Kälte und irgendwann auch Schnee. Eine andere Welt. Dann schläft sie ein.

Wenn Saskia Brix ihre Geschichte erzählt, ist es die einer Heimkehrerin. Ein modernes Weihnachtsmärchen. Zumindest für sie, ihre Kinder und ihren Mann. Es gibt viele Berufe, in denen Menschen an Weihnachten nicht bei ihren Familien sein können. Ärzte und Pflegepersonal in einem Krankenhaus, Soldaten, Polizisten, U-Bahn-Fahrer, Piloten, Feuerwehrmänner. Tiefseeforscherinnen gehören eben auch dazu. Saskia Brix hat es dreimal erlebt, dass sie an Heiligabend Tausende Kilometer entfernt von ihrer Familie verbracht hat. Umgeben von Wasser, Stille, in Gedanken bei der Familie, aber konzentriert auf das, was sie auf dieses Schiff gebracht hat: den Auftrag, die Tiefsee zu erkunden. Doch so spannend, so wichtig die Forschung auch sei, sagt sie, nach Hause zu kommen sei immer etwas Besonderes.