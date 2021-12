Hoffnung trotz Pandemie : Das Beste kommt noch

Weihnachtszeit ist Gele­­genheit, Frank Sinatra wiederzuentdecken. Ironischerweise war „The Best Is Yet To Come“, das Beste kommt noch, einer der letzten Songs, den der amerikanische Sänger vor seinem Tod in der Öf­fentlichkeit interpretiert hat. Dass der Spruch auch auf seinem Gedenkstein steht, ist umso konsequenter und könnte Inspiration für uns alle sein, ob Christen oder nicht, die wir in den düsteren Ad­ventstagen in eine nachdenkliche Stimmung eintauchen. Ja, wir werden irgendwann alle sterben. Aber nach einem Weihnachtsfest des Bedauerns um verpasste Chancen und verlorene Gewohnheiten im vergangenen Jahr ist es wieder an der Zeit, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Warum? Weil wir es können und allen Grund dazu haben.

Denn unsere Gesellschaft hat sich bisher trotz der immensen Herausforderung durch die Corona-Pandemie als krisenfest erwiesen. Trotz aller Verletzungen und Konflikte, von einer allgemeinen Spaltung kann keine Rede sein in ei­ner Bevölkerung, die sich binnen weniger Monate immerhin zu 70 Prozent hat impfen lassen. Das reicht nicht, und wir müssen immer wieder daran erinnern, dass wir nur durchs Impfen einen Ausweg aus der Krise finden. Aber diese Quote ist auch kein Beleg für eine grundsätzliche Kluft, die Deutschland aus­einanderreißt. Weder hat eine Kleinstpartei der Corona-Leugner bei der Bundestagswahl ein nennenswertes Ergebnis eingefahren, noch hat die AfD bei der hessischen Kommunalwahl im März die Stadtverordnetenversammlungen im Sturm erobert, eher im Gegenteil. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Amalgam aus esoterischen Querdenkern, fundamentalistischen Chris­ten, Reichsbürgern und Rechts­radikalen, das bei den sogenannten Co­rona-Spaziergängen auf der Straße ist, toxisch ist. Nur, machen wir es nicht größer, als es ist: Die Mehrheit stimmt den Corona-Maßnahmen gegenwärtig zu.