Wegen Trockenheit und Hitze : Mehrere Brände in Hessen

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sind in Hessen mehrere Feuer ausgebrochen. Betroffen waren besonders Mittel-, West und Südhessen, wo Felder und Waldgebiete in Flammen gerieten.

Folge der langanhaltenden Hitze: In Hessen sind mehrere Brände ausgebrochen. (Archiv) Bild: dpa

Eine Reihe von Bränden haben am Samstag die Feuerwehren in Hessen beschäftigt. „Im ganzen Bereich Mittelhessen hatten wir mehrere kleine Brände“, sagte ein Sprecher der Polizei Mittelhessen am Nachmittag. Ähnliches berichtete ein Amtskollege für Südhessen. Im Westen des Landes mussten die Einsatzkräfte insgesamt sechs Mal ausrücken. „Wir gehen davon aus, dass die Brände alle mit der Trockenheit zusammenhängen“, sagte der dort zuständige Polizeisprecher.

Demnach brannten in Liederbach (Main-Taunus-Kreis) mehrere Hektar eines abgeernteten Feldes, während in Schmitten (Hochtaunuskreis) ein Feuer auf einer 200 Quadratmeter großen abgerodeten Waldfläche ausbrach. In Elz (Limburg-Weilburg) wiederum griffen Flammen laut Polizei schnell auf einen Zaun und eine angrenzende Gartenhütte über. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden. Der Schaden soll rund 10.000 Euro betragen.

In Hessen herrschte am Samstagg vielerorts Trockenheit und Hitze. Der Waldbrand-Index des Deutschen Wetterdienstes zeigte für fast das ganze Land die zweithöchste Warnstufe, teilweise galt sogar die höchste Warnstufe.