Weg mit der Regenbogenfahne : Wenn der Lehrer die Pride-Flagge abhängt

Diese Geschichte spielt mitten in Hessen. An einer höheren Schule. Wie die Schule heißt und in welchem Ort sie sich befindet, tut nichts zur Sache. Besonders gilt dies für die Namen der Personen in der Geschichte. Dass sie sich vor den Sommer­ferien zutrug, ist auch nicht weiter von Belang. Denn es geht um etwas Grundsätzliches und nicht um eine zeitlich begrenzte und an einen bestimmten Ort gebundene Angelegenheit.

Die Sache ist folgende: Jugendliche hängen in ihrem Klassenraum eine Regenbogenfahne auf. Eine Fahne, wie sie gerade in den Tagen der Fußball-Europameisterschaft vielerorts zu sehen ge­wesen ist. Tagelang hängt sie in dem Zimmer ihrer Schule. Andere Schülerinnen und Schüler gehen an ihr vorüber, Lehrerinnen und Lehrer ebenso. Nichts Nennenswertes passiert. Bis eines Tages ein Lehrer die Fahne ungefragt abhängt. Die Folge: Aufregung in der Klassengemeinschaft.