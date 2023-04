An Regen hat es zuletzt nicht gemangelt – auch nicht im Rhein-Main-Gebiet. Doch was ist davon im Grundwasser in Hessen angekommen? Und was ist, sollte es im Sommer wieder heiß und trocken werden?

Grundwasser bildet sich nicht über Nacht. Auch nicht binnen weniger Tage. Im Situationsbericht des Landesumweltamts finden sich denn auch erst Ende des Monats März erste, dafür aber deutliche Hinweise, dass die Grundwasserstände in Hessen steigen. Schließlich hatte es im vergangenen Monat so viel geregnet, dass er am Ende der nasseste März seit 22 Jahren, also seit dem Jahr 2001 war – sogar der fünftnasseste März seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Maßgeblich zeigen würden sich die Auswirkungen erst im Verlauf des Aprils oder sogar erst noch später bemerkbar machen, heißt es im Bericht. Immerhin zeigt sich jetzt schon an rund 90 Prozent der insgesamt 108 Messstellen, dass der Grundwasserstand im März höher gelegen hat als im Februar. Allerdings war der Februar auch zu trocken gewesen, und die Grundwasserstände sind vergleichsweise niedrig geblieben.

Hydrologe Dieter Kämmerer vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie zeigt sich zuversichtlich, dass im Laufe des Aprils der Regen im Grundwasser ankommt und damit für eine „weitere Entspannung im Grundwasser sorgt“. Schließlich sei es auch jetzt, Anfang April, noch verhältnismäßig kalt und der Boden gut durchfeuchtet. Von Trockenheit also keine Spur, derzeit jedenfalls noch nicht.

Grundwasserstände für Jahreszeit zu niedrig

Diese Entspannung, von der Kämmerer spricht, ist dringend notwendig. Die Grundwassersituation in Hessen ist seit dem extrem trockenen Sommer im Jahr 2018 weit entfernt von dem Niveau, wie es bis zu diesem Rekordsommer in Hessen geherrscht hatte. Dass die beiden folgenden Sommer 2019 und 2020 auch wieder heiß und trocken waren, hat ebenso wenig zur Regeneration beigetragen wie die andauernde Trockenheit im vergangenen Jahr zwischen Mai und August. Die hatte zu stark gesunkenen Grundwasserständen und zu einem bis dahin nicht gekannten Niedrigwasser in den Flüssen und Seen geführt sowie Quellen versiegen lassen. Erst die ergiebigen Niederschläge im September 2022 und der etwas zu nasse Oktober hatten, so die Fachleute, im Herbst die Lage auch beim Grundwasser entspannt.

Aber Hydrologe Kämmerer redet die aktuelle Situation trotz des verregneten März nicht schön. Er spricht von Grundwasserständen, die für diese Jahreszeit immer noch zu niedrig seien. Gleichzeitig fürchtet er, dass manch einer aus der Situationsbeschreibung des Grundwassers in Hessen eine Krise des Trinkwassers oder einen Wassernotstand herbeireden könnte. „Deutschland ist absolut kein Grundwassermangelgebiet“, sagt der Experte. Im Gegenteil. In Hessen gebe es eine hervorragende Grundwassersituation. Schließlich leisteten wir uns alle „den Luxus, das kostbare Nass“, also besonders stark geschütztes und kontrolliertes Trinkwasser, für Dinge zu nutzen, bei denen es eigentlich auch Brauchwasser täte, wie etwa für die Toilettenspülung und Spülgänge der Waschmaschine.

Dennoch gilt: Der nasse März 2023, auch wenn er doppelt so viel Regen gegenüber dem langjährigen Mittel gebracht hat, reicht nicht aus, dass die Grundwasserstände wieder so sind wie vor dem Sommer 2018. Nicht einmal ein von den Niederschlägen her durchschnittliches Jahr würde dafür sorgen, meint Kämmerer. „Es bräuchte schon ein paar überdurchschnittlich feuchte Jahre“, um das inzwischen über fünf Jahre aufgebaute Defizit wieder auszugleichen. Aber genau die gibt es schon länger nicht mehr, so der Experte. Seit 2003 habe es in keinem Jahr mehr überdurchschnittliche Niederschläge gegeben.