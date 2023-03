In Hessens größtem Stausee, dem Edersee, mangelt es immer häufiger an Wasser. Das hat gravierende Folgen für den Tourismus in der Region. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Der Edersee ist eines der beliebtsten Touristenziele in Hessen. Rund 700.000 Übernachtungen und drei bis vier Millionen Tagesgäste werden in der Region in guten Jahren gezählt, die meisten kommen, um zu schwimmen oder Wassersport zu betreiben. Doch immer häufiger herrscht in den Sommermonaten Ebbe im größten Stausee des Landes, weil aus dem im vollen Zustand 200 Millionen Kubikmeter Wasser fassenden Becken Tag für Tag mehrere hunderttausend Kubikmeter abgelassen werden. Zum Wohl der Schifffahrt auf der Weser und zum Leidwesen der Gastronomen und Hoteliers am See. Alle Bemühungen, einen für beide Seiten befriedigenden Kompromiss zu finden, sind bisher gescheitert, und angesichts des Klimawandels ist eine Lösung auch nicht in Sicht.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Sommer 2022 war laut Deutschem Wetterdienst in Hessen der zweitwärmste und der trockenste seit Beobachtungsbeginn. Am 1. Mai war der Edersee noch bis an den Rand gefüllt, aber schon am 9. Mai musste wegen ausbleibenden Niederschlages Wasser zur Stützung der Oberweser abgelassen werden. Auf diese Weise konnte die Schifffahrt auf der Weser dreizehn Wochen lang aufrecht erhalten werden.