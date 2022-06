Wasserknappheit im Taunus : Der heiße Mai hat die Wasserspeicher geleert

Aktualisiert am

Im Hochtaunus werden die Bürger schon zum Wassersparen aufgerufen, Im Mai wurde tageweise so viel verbraucht, wie an einem heißen Sommertag. Zu viele Königsteiner sprengten großzügig ihren Garten und füllten ihren Pool.

Verschleudert: Weil das Wasser knapp wird, dürfen die Bürger in Kronberg nur zweimal in der Woche ihren Garten wässern. Bild: E+/Getty Images

Mehrere Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis sorgen sich ums Wasser. Königstein hat die Trinkwasserknappheit ausgerufen, Kronberg die Wasserampel auf Gelb gesetzt. In Usingen bereitet der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine Tagung vor zur Frage: Sitzt der Hochtaunuskreis bald auf dem Trockenen?

Ein Grund für die Anspannung ist der heiße und trockene Mai. In Königstein war es vor gut zwei Wochen so weit. Die Stadtwerke verzeichneten einen extremen Anstieg beim Tagesverbrauch von Trinkwasser. Der Wert entsprach „eher einem Wasserverbrauch an einem heißen Sommertag im Juli oder August“. Die Erklärung lag nahe: Zu viele Königsteiner sprengten großzügig ihren Garten und füllten ihren Pool.