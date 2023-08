Die Ministerpräsidenten in Hessen und Rheinland-Pfalz geben für Fotografen weniger Geld aus als der bayerische Regierungschef. Aber ein beachtlicher Anstieg der Kosten ist auch in Mainz unübersehbar.

Schöne, farbenfrohe Bilder werden entstehen, wenn sich die Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) und Markus Söder (CSU) an diesem Montag an der hessisch-bayerischen Grenze treffen. In Seligenstadt tauschen sie sich im Klostergarten über die aktuelle Lage vor den in beiden Ländern am 8. Oktober anstehenden Wahlen aus. Anschließend informieren die Regierungschefs sich über die Situation mittelständischer Betriebe.

Damit auch dieses Gespräch vor einer ansprechenden Kulisse stattfindet, wurde der Besuch einer Brauerei organisiert. Die PR-Strategen der beiden Politiker überlassen es aber nicht allein den Medien, die beiden Protagonisten mit der Kamera zu begleiten. Sie lassen auch ei­genes Bild- und Videomaterial erstellen und verbreiten.

Wie berichtet, hat die bayerische Staatskanzlei für die Beauftragung freier Fotografen im vergangenen Jahr mehr als 178.618 Euro ausgegeben. Die Kritik der Opposition in München entzündet sich vor allem an der „Explosion“ der Ausgaben in Söders bisheriger Amtszeit. Aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag geht nämlich hervor, dass Horst Seehofer, der Vorgänger des amtierenden Ministerpräsidenten, viel bescheidener war: Für Aufnah­men von ihm wurden in seinem letzten vollen Amtsjahr als Regierungschef nur knapp 11.000 Euro verbucht.

Moderat ansteigende Kosten für PR in Hessen

„Wir leben heute in einer anderen Kommunikationsgesellschaft“, rechtfertigt Söder sich. Angesichts der Tatsache, dass Rhein in derselben Kommuni­kationsgesellschaft wie sein bayerischer Amtskollege lebt, fallen die einschlägigen Ausgaben der Staatskanzlei in Wiesbaden relativ bescheiden aus. Die Honorare im Zusammenhang mit der Anfer­tigung von Fotos und Bewegtbildmaterial summierten sich nach den Angaben des Regierungssprechers im vergangenen Jahr auf insgesamt 64.411 Euro. Die Auflistung betrifft nicht allein den Ministerpräsidenten, sondern auch den Chef der Staatskanzlei, die Bundes- und Europaministerin, die Digitalministerin, die Lan­desvertretung in Brüssel sowie sämtliche Ordensverleihungen, die auch durch weitere Kabinettsmitglieder wahrgenommen wurden. Während der Pan­demie gab es weniger Veranstaltungen und Gelegenheiten, sich in Szene zu setzen. 2019, im Jahr vor Corona, beliefen sich die einschlägigen Kosten auf 52.017 Euro.

„Der moderate Anstieg ergibt sich aus allgemeinen Kostensteigerungen sowie ei­nem stärkeren Fokus auf Bild- und Videoformate“, so der Sprecher. Damit reagiere die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf ein geändertes Nutzerverhalten von Medienkonsumenten. Für die zeitgemäße Kommunikation mit Pressevertretern und Bürgern fertige man Fotos, Videos und Grafiken an. Allerdings seien in der Staatskanzlei keine Mitarbeiter angestellt, die ausschließlich fotografierten. Zum Aufgabenprofil zählten beispielsweise auch die Online- und Social-Media-Kommunikation sowie die Organisation von Pressekonferenzen.

Und wie wirkt sich die anstehende Landtagswahl auf die Ausgaben aus? „Die hessische Staatskanzlei ist Regierungs­behörde und daher nicht im Wahlkampf tätig“, hebt der Sprecher hervor. „Die Frage einer besonderen Kostenentwicklung stellt sich vor diesem Hintergrund nicht.“ Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei nennt für das vergangene Jahr einen Betrag von rund 45.000 Euro; 2019 wurden nur 24.000 Euro für Fotohonorare aufgewandt. Neben der allgemeinen Kostensteigerung habe sich im Laufe der Pandemie das Informationsbedürfnis der Bürger erhöht, heißt es dazu in Mainz. Dieser Entwicklung sei man „mit einer quantitativen und qualitativen Steigerung der Kommunikationsmaßnahmen nachgekommen.“