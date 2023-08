In einem Gewerbegebiet in Karben nördlich von Frankfurt wird Geschichte lebendig. Die 7000 Jahre alten Funde sollen am 9. September der Öffentlichkeit gezeigt werden.

In einem Gewerbegebiet in Karben wird Geschichte lebendig. Seit 2022 graben auf dem Gelände „Am Warthweg“ Archäologen und fördern derart aufsehenerregende Funde zutage, dass diese bei einem Tag der offenen Tür am 9. September der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die frühesten Funde datieren auf die Ältere Jungsteinzeit, wie der Wetteraukreis mitteilt. Es handelt sich um mehr als 7000 Jahre alte Siedlungsreste der ersten Ackerbauern und Viehzüchter in der Wetterau. Dabei sind „endneolithische“ Gräber ein absoluter Höhepunkt der Ausgrabungen. Diese seien in der Regel nur einzeln oder in kleinen Gruppen anzutreffen, sodass sie auch als „Einzelgrabkultur“ bezeichnet wurden. In Karben wurden bisher acht Gräber dieser Art gefunden. Damit leiste diese Untersuchung einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Endneolithikums in Hessen.

Dass Karben wohl während der Germanenkriege als Rastplatz genutzt wurde, zeigen wiederum Untersuchungen eines frühkaiserzeitlichen römischen Marschlagers. Bereits früher war dieses Gelände daraufhin untersucht worden, doch konnten die Ergebnisse nicht datiert werden. In Kombination von gezielt angelegten Schnitten und den Ergebnissen der Geomagnetik habe der weitere Verlauf der 2014 entdeckten Spitzgräben verfolgt werden können. Mit den nun nachgewiesenen Grabenlängen von 310 Metern mal 440 Metern ergebe sich eine Lagergröße von mindestens 13,6 Hektar.

Plünderungen schon im Frühmittelalter

Ferner wurden unter anderem die Überreste eines römischen Fassbrunnens freigelegt, die auf römische Strukturen innerhalb einer ländlichen Siedlung aus der mittleren Kaiserzeit hindeuten.

Mehr zum Thema 1/

Im nordöstlichen Teil der Grabungsfläche seien spätantike Siedlungsstrukturen gefunden worden, die der Zeit der Alamannen, also dem 5. Jahrhundert, zugeordnet werden. Auch zum bekannten Gräberfeld aus der nachfolgenden Merowingerzeit (6. und 7. Jahrhundert) gebe es neue Erkenntnisse.

Mithilfe dreier neuer Gräbern könne gezeigt werden, dass das Gräberfeld deutlich größer gewesen sein müsse als bislang angenommen. Als Grabbeigaben fanden sich noch Lanzenspitze, Schildbuckel, Knochenkamm und Glasperlen. Allerdings seien die Gräber bereits im Frühmittelalter teilweise geplündert worden.

Die Stadt Karben lädt unter anderem gemeinsam mit Hessen-Archäologie für den 9. September, von 10 Uhr an, zum Tag der offenen Tür ein. Treffpunkt ist die Baustelleneinrichtung an der Rückseite des Rewe-Markts „Am Warthweg“ in Karben.