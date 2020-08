Weinwelt und Corona : In der Krise mehr Lust auf Rosé

Es ist ein bedrückendes Jahr für die Winzer. Gerade erst waren im März die ersten Tropfen des vielversprechenden Jahrgangs 2019 in die Flasche gefüllt, als die Corona-Pandemie den Lockdown erzwang. Bewährte Vertriebswege waren plötzlich versperrt, eine Rückkehr zur Normalität ist auch heute noch weit entfernt. Weinmessen, Weinbälle, Weinfeste und Weinpräsentationen wurden abgesagt, und die wieder steigende Zahl der Neuinfektionen lässt in dieser Hinsicht auch für den Herbst nichts Gutes ahnen. Der Höhepunkt des Rheingauer Weinjahres, die Riesling-Gala in Kloster Eberbach, wird nicht stattfinden können.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.



Europaweit sind die Sorgen der Winzer groß. In Frankreich werden gerade 2,8 Millionen Hektoliter Wein durch die sogenannte Krisendestillation vom Markt genommen. In Italien sollen auf diesem Weg 1,6 Millionen Hektoliter Wein von der Bildfläche verschwinden. Und die italienischen Winzer sind zudem gehalten, durch eine Grünlese, also das Abschneiden von Trauben noch vor der Ernte, den Jahrgang 2020 in der Menge deutlich zu verschlanken.

So weit hat sich die Krise in Deutschland noch nicht zugespitzt. Aber selbst aus dem Rheingau, der nur drei Prozent der deutschen Rebfläche ausmacht und auf eher hochpreisige Weine setzt, berichten Branchenkenner, dass beträchtliche Mengen in guter Qualität selbst von renommierten Gütern unter der Hand zu Tiefstpreisen an große Kellereien „verramscht“ wurden, um Liquidität zu gewinnen und den Keller allmählich für die nächste Ernte zu räumen.

Die ersten 2020er-Weine werden schon in diesen Tagen geerntet, beispielsweise der immer frühzeitig reife Frühburgunder. Mit Beginn der Hauptlese für die Paradesorte Riesling rechnet das Eltviller Weinbauamt für Mitte September. Das könnte wegen der sich zuspitzenden Pandemiesituation und des erwarteten Zustroms ausländischer Erntehelfer noch spannend werden. Der Rheingauer Weinbauverband hält den temporären Aufbau eines Corona-Testcenters für die osteuropäischen Saisonarbeiter für eine gute Idee und führt darüber Gespräche, denn die örtlichen Hausärzte seien damit überlastet. Der Weinbauverband rät seinen 500 Betrieben, Testreihen vorzunehmen, denn bei einer Infektion könnte das „mediale Echo für die Branche gewaltig sein“.

Roséwein verzeichnet Plus von fast 30 Prozent

Weil die Verbraucher im zweiten Quartal wochenlang nicht in Kneipen und Restaurants konnten, hat der Direktverkauf der Weingüter und via Handel gegenüber dem Vorjahr deutlich zugelegt. Wie das Deutsche Weininstitut berichtet, stieg der Weinabsatz von April bis Juni um 12,5 Prozent. Die heimischen Weine profitierten demnach mit einem Plus von rund 14 Prozent besonders gut von dieser Entwicklung. Vor allem Roséwein war mit einem Plus von fast 30 Prozent stark nachgefragt. Laut Weininstitut haben während des Lockdown durchschnittlich vier Prozent mehr Haushalte Wein eingekauft als im Vorjahresquartal. Zudem seien die Einkaufsmengen pro Haushalt um sieben Prozent gestiegen. Im ersten Halbjahr legte der Anteil deutscher Weine an der gesamten eingekauften Weinmenge im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 44 Prozent zu.