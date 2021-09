Teure Verkehrskontrollen : Wenn Kommunen bei Knöllchen noch drauflegen

Aktualisiert am

Die Verkehrskontrolle halten viele Autofahrer für Abzocke. Dabei ist sie für die Gemeinden selbst oft ein Verlustgeschäft. Das liegt auch am Bundesverkehrsministerium.

Es sind die kleinen, unfeinen Begleiter des Alltags, die vermutlich alle Autofahrer hin und wieder ereilen: Bußgeldbescheide, landläufig „Knöllchen“ genannt. Die Gründe sind mannigfaltig, der Ärger aber immer gewiss. Was den meisten Verkehrssündern kaum bewusst sein dürfte: Für die Kommunen, die diese Bescheide verschicken, sind sie erst einmal ein organisatorischer Aufwand.

Dies ist auch in Wölfersheim in der Wetterau der Fall. Die Kommune hat sich deshalb jetzt entschlossen, dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Butzbach, Münzenberg und Rockenberg beizutreten. Bisher war Wölfersheim Mitglied in einem Bezirk mit Florstadt, Niddatal und Reichelsheim.