Fahrradklimatest : In dieser Stadt radelt es sich besonders schlecht

Für entspanntes Dahinradeln ist Königstein schon deshalb nicht bekannt, weil es in der Stadt nun einmal ständig bergauf und bergab geht. Dass aber unabhängig von der Topographie auch die Straßen nicht zur Fortbewegung auf zwei Rädern einladen, hat jetzt der Fahrradklima-Test des Fahrrad-Verkehrsclubs ADFC gezeigt. Mit der Note 4,5 hat es Königstein nicht nur im Hochtaunuskreis auf den letzten Platz geschafft, wo erstmals alle 13 Städte und Gemeinden an der Befragung teilgenommen haben. Auch hessenweit ist nur Künzell bei Fulda unter den Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern schlechter.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Gegenüber dem Klimatest von 2018 habe sich die Stadt sogar von 4,2 auf 4,5 verschlechtert, stellt Didier Hufler vom ADFC fest. Mit den Radwegen und Radstreifen waren die 78 Teilnehmer aus Königstein besonders unzufrieden. Auch können kaum Einbahnstraßen in der Gegenrichtung benutzt werden. Mit einer 5,4 wurde die Breite der Radwege bewertet, und wenn dort ein Auto parkt, wird das nach den Erfahrungen der Radfahrer kaum kontrolliert.

Wehrheim an der Spitze

Zumindest in diesem Punkt verspricht Bürgermeister Leonhard Helm (CDU) kurzfristige Abhilfe, wenn die Mitarbeiter des Ordnungsamts erst einmal von den vielen Corona-Aufgaben entlastet seien. Ansonsten verweist er auf ein Radverkehrskonzept, das gerade mit einem Fachplanungsbüro, der eigenen Planungsabteilung und dem ADFC erarbeitet werde. Wegen der beengten Straßenverhältnisse könnten aber kaum zusätzliche Fahrradwege ausgewiesen werden. Auf den Einbahnstraßen drohten bei Fahrrad-Gegenverkehr Konflikte. Derzeit sei man dabei, den Bangert fahrradfreundlicher zu gestalten. In den nächsten Jahren müsse zudem die Frankfurter Straße angegangen werden, deren Umbau allerdings ein Millionenprojekt sei.

Helm selbst ist nach eigenen Worten häufig mit dem Fahrrad unterwegs. „Ich kenne die problematischen Stellen.“ Das alles klingt nicht so, als wäre Königstein auf dem Weg zur Vorzeige-Fahrradstadt, zumal es auch bundesweit in seiner Kategorie auf Platz 407 von 418 liegt. Im Hochtaunuskreis hat sich dagegen Wehrheim mit einer am Schulbewertungssystem orientierten Note 3,41 an die Spitze gesetzt. Die Gemeinde liegt damit knapp vor der Stadt Friedrichsdorf, die auf die Note 3,42 kam. Generell klagten viele Teilnehmer über die schlechte Erreichbarkeit von Ortsteilen und Nachbarkommunen. Hier soll das kreisweite Radverkehrskonzept Abhilfe schaffen, das derzeit im Auftrag des Hochtaunuskreises entsteht.