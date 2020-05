Marburger Entwicklung : Warum günstige Beatmungsgeräte nicht auf den Markt kommen

Die Idee mutet so genial einfach wie überraschend an: Mit ein paar Teilen aus einem Baumarkt und dem Elektrohandel ein Beatmungsgerät bauen. Kostengünstig und geeignet zumindest für leichtere Fälle. In der Folge wären die herkömmlichen medizintechnischen Anlagen für Patienten mit schwerer Atemnot verfügbar. Forscher der Universität Marburg und des Uni-Klinikums Gießen und Marburg haben diese Idee auch verwirklicht. Und das sogar innerhalb weniger Tage. In der Rückschau verlautet selbstbewusst-augenzwinkernd aus ihren Reihen: „Tesla-Chef Elon Musk und sein Team hätten keine Chance gegen uns gehabt.“

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Mittlerweile haben sie ihre Entwicklung noch verfeinert. Doch nach dem Stand der Dinge werden Beatmungsgeräte nach ihrem Muster nicht auf den Markt kommen. Jedenfalls nicht so schnell: Grund ist das Regelwerk des Medizinproduktegesetzes, wie Harald Renz, der ärztliche Geschäftsführer des Uni-Klinikums in Marburg, sagt. Dieses Gesetz bedinge ein monatelanges und teures Zulassungsverfahren. Eine rasche, in Krisenzeiten angezeigte Lösung ist zwar grundsätzlich möglich, aber nicht in Sicht: „Es wird derzeit keine Sonderzulassung geben“, sagt der für dieses Projekt federführende Physik-Professor Martin Koch. Denn: Mit Blick auf Beatmungsgeräte gebe es keine Krise, sagt er.

Was die Ministerin sagte

Als das Marburger Team sich an die Arbeit machte, war dies aber nicht absehbar. Das war in der Anfangszeit der Coronavirus-Pandemie in Hessen im März. Seinerzeit kamen täglich reihenweise Neuinfektionen zwischen Nordhessen und dem Odenwald hinzu. Die Furcht vor Verhältnissen wie in der Lombardei ging in jenen Tagen um.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Nicht von Ungefähr hieß es Ende März aus dem Wissenschaftsministerium, die Marburger Lösung solle in der Corona-Pandemie zum Einsatz kommen können, falls in den Kliniken die Patientenzahlen steigen und die Zahl regulärer Beatmungsplätze nicht ausreicht. „Jetzt geht es darum, die Geräte schnell in einer ausreichenden Stückzahl zu produzieren, damit sie rechtzeitig in den Krankenhäusern zur Verfügung stehen“, sagte Ministerin Angela Dorn (Die Grünen), die aus Marburg kommt.

Diese Aussage erachtet Physiker Koch auch nach wie vor als verständlich. Allerdings hat die Marburger trotz ihrer Schnelligkeit die Wirklichkeit überholt: Die Corona-Kurve flacht in Hessen seit Wochen ab, zu keiner Zeit sind Kliniken in diesem Bundesland überlastet gewesen. Das Schwesterhaus der Uni-Klinik in Gießen hat dies aber nach eigener Einschätzung auch ihrer eigens programmierten Web-App Covid-Online zu verdanken. Per Fragebogen auf dieser Seite können Verdachtsfälle rasch geklärt werden, bevor sie im Zweifel unnötig ins Klinikum kommen.

„In gewisser Weise frustrierend“

Anders als von Ministerin Dorn gefordert, werden die günstigen Geräte nicht produziert. Es ist nicht einmal eines im Einsatz, auch nicht in der Uni-Klinik. „Dazu müssten wir Versuche mit Menschen machen, und dafür bräuchten wir eine Genehmigung“, gibt Koch zu bedenken. Mangels Engpässen bei Beatmungsgeräten ist eine solche Erlaubnis aber nicht in Sicht. Spürt er deswegen Unmut? „In Friedenszeiten freuen wir uns über ein Medizinproduktegesetz, das dafür sorgt, dass alle Medizinprodukte eine gute Qualität haben“, sagt er. Dass es aufgrund der überschaubaren Zahl von zu beatmenden Corona-Patienten, zuletzt waren es an die 200 in Hessen, derzeit keine Sonderzulassung geben wird, sei aber für sein Team in gewisser Weise frustrierend, gibt er zu.

Mehr zum Thema 1/

Denn mittlerweile habe die Marburger Lösung alle wesentlichen Funktionen eines herkömmlichen Beatmungsgeräts. Solch eine Maschine müsse erkennen, wenn der Patient selbst atmen wolle, und ihn dabei unterstützen. Keinesfalls dürfe es den Kranken aus dem eigenen Atemrhythmus herausdrängen. Das leiste ihre mit einem Touch-Display erweiterte Entwicklung nun auch. Dabei koste sie im Vergleich zu einem herkömmlichen Gerät nur einen Bruchteil. Es werde höchstens ein niedriger vierstelliger Betrag fällig. Geholfen hat den Forschern die Optik-Firma Schneider aus Fronhausen, die 30 Maschinen hergestellt hat. Die stehen einsatzbereit herum.

Auch Viessmann wohl ohne Sondererlaubnis

Auch der Heiztechnik-Riese Viessmann aus Frankenberg hat frühzeitig reagiert und eigene Beatmungsgeräte entwickelt, allerdings einige Wochen später als die Marburger. Expertise hat sich Viessmann bei der RWTH Aachen und mehreren Krankenhäusern geholt. „Nach erfolgter

Sonderzulassung wäre eine Produktion von über 600 Stück pro Tag realisierbar“, hieß es am 20. April. Doch wie ein Sprecher der F.A.Z. mitteilte, wird das Unternehmen voraussichtlich ebenfalls keine Sonderzulassung erhalten. „Daher ist unser Beatmungsgerät eher für ausländische Märkte geeignet, in denen der Bedarf nach mobilen Beatmungsgeräten zurzeit deutlich höher ist.“

Was aber bleibt für Physiker Koch und seine Mitstreiter von dem Projekt, wenn es nicht zum Zuge kommt? „Es war eine tolle Zeit für alle, die mitgemacht haben“, sagt er. Die von viel Innovationsgeist und Adrenalin geprägten Tage werde keiner vergessen. Im Laufe der Entwicklung seien ihm bis dahin unbekannte Leute aus anderen Fachbereichen in sein Team gekommen. So bleiben neue Bekanntschaften und interdisziplinäre Kontakte. Und letztlich ist Koch nach seinen Worten dankbar, in einem Land zu leben, das in der Medizin so gut ausgestattet ist und ohne Not-Zulassungen auskommt.