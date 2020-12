Start der Corona-Impfung : Warum es beim Impfrennen nicht auf den früheren Start ankommt

Der Impfstoff wurde in Mainz entwickelt, verabreicht wurde das von Biontech nun Comirnaty getaufte Mittel aber bis zum Wochenende nur im Ausland. Nicht nur in Mainz und im Rhein-Main-Gebiet wunderten sich viele Menschen wegen der angeblichen Zeitverschwendung, die viele auf vermeintlich widersinnige EU-Bürokratie zurückführen. Dabei wird der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) von vielen Seiten attestiert, mit höchster Geschwindigkeit an der Zulassung gearbeitet zu haben. Europa hatte sich anders als Großbritannien oder die Vereinigten Staaten für eine sogenannte ordentliche Zulassung entschieden statt für eine Notfallzulassung. Das Hauptmotiv: Risiken und Nebenwirkungen bestmöglich ausschließen und Vertrauen in den Impfstoff schaffen, statt Ängste zu schüren durch ein beschleunigtes Verfahren.

Der zeitliche Rückstand der EU-Staaten wie Deutschland gegenüber Großbritannien ist ohnehin zu vernachlässigen im gesamten „Impfrennen“: Vor allem mangels ausreichender Dosen kann noch gar nicht unter Ausnutzung der Kapazitäten gearbeitet werden. Die Infrastruktur kann erst den nötigen Schwung aufnehmen, wenn genug Impfstoff vorhanden ist. Sofern weitere der aussichtsreichen Hersteller wie Moderna oder Curevac die Zulassung erhalten und Deutschland von Januar an ausreichend Impfdosen zugesprochen bekommt, die Infrastruktur der Impfzentren sowie die Transportlogistik stehen, ist der Rückstand in Windeseile aufzuholen. Ein simples Zahlenmodell zeigt, dass trotz des vermeintlichen Verzugs kein Grund besteht, in Neid und Panik zu verfallen.