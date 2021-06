Artzt-Steinbrink setzt also auf die Zukunft der Milch, allen gesellschaftlichen Diskussionen zum Trotz – und sie berichtet von der Tradition, die der Standort hat. Eine Molkerei gibt es hier schon lange, gegründet wurde jeweils am 26. April, das erste Mal 1898. Danach konnte man im Laufe der Jahrzehnte beobachten, was passiert, wenn man allein dem Drang zur Größe folgt: Als in den 1960er Jahren die Zahl der Genossen dieser ersten Molkereiunternehmung am Standort auf 1100 und die Milchmenge auf 20 Millionen Liter jährlich wuchs, wurde 1962 das moderne, größeres Produktionsgebäude gebaut, in dem die vor 25 Jahren neu gegründete Bauernmolkerei heute arbeitet. Warum neu? „Fusionen mit kleineren Nachbarmolkereien führten in den folgenden Jahren zu weiterem Wachstum der ursprünglichen Molkereigesellschaft. Die Milchanlieferung überstieg die Verarbeitungskapazitäten, ein großer Teil der Milch wurde an andere Molkereien verkauft. Mit den Milchwerken Köln/Wuppertal wurde zunächst ein Liefervertrag, später ein Kooperationsvertrag geschlossen, der dann 1994 in einer Fusion der beiden Molkereien mündete. Ein Jahr später wurde die Molkerei in Usseln geschlossen“, berichtet Artzt-Steinbrink. Und das, „obwohl zuvor etwas anderes zugesagt worden war, um die Zustimmung zu der Fusion zu bekommen“.