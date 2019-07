Der dichte Feierabendverkehr ist sein Mittel gegen Heimweh. Wenn die Pendler ungeduldig hupen, fühlt er sich zurückversetzt in die engen Straßen Bagdads. Dann dreht er das Autoradio auf, klopft den Takt der Musik auf dem Lenkrad mit und zieht an seiner E-Zigarette. Der Rauch, den er ausatmet, riecht künstlich. „Wassermelone“, sagt er und fädelt seinen kleinen Opel gelassen durch die vollen Straßen.

Mohammed, der aus Angst vor seiner Familie anonym bleiben möchte, braucht diese wenigen Minuten am Tag, an denen der Geräuschpegel der Stadt seine Gedanken übertönt. Denn die kreisen seit seiner Flucht aus Irak um sein Asylverfahren. Zwei Jahre sind vergangen, seit er in der Landeserstaufnahmestelle in Gießen erstmals zu seinen Fluchtgründen befragt wurde. Zwei Jahre, in denen er versucht hat, in Deutschland Fuß zu fassen. Er hat eine Arbeitsstelle gefunden – als Aushilfe bei einer Fastfood-Kette, nur deshalb kann er sich ein Auto leisten. Einen Aufenthaltstitel hat er noch nicht. Vor wenigen Tagen wurde sein Fall vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden verhandelt.