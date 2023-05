Aktualisiert am

Der „Altrhein“ bildet das drittgrößte Naturschutzgebiet in Hessen. Bereits vor gut 85 Jahren wurde es wegen seiner großen Vielfalt an Flora und Fauna geschützt, darunter 250 Vogel- und 15 Baumarten.

Kormorane, Silberreiher, Graugänse oder Haubentaucher, lang ist die Liste der Vögel, die im Naturschutzgebiet (NSG) Lampertheimer Altrhein bedeutende Brutkolonien besitzen. Die rund hundert Paare bei den pechschwarzen Kormoranen und die mehr als vierzig bei den Haubentauchern gelten gar als größte in Hessen. Letztere wissen ihre Nester gut im Schilf zu verstecken, schwimmen aber nach Schlüpfen der Jungen mitten auf den Gewässern, um mit ihnen Huckepack Fische zu jagen.

Die fürsorglichen Haubentaucher sind das Wappentier des von rund 250 ortsfesten oder rastenden Vogelarten aufgesuchten NSG. Nach Kühkopf und Mönchbruch ist es mit 525 Hektar das drittgrößte Hessens, gelegen direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg und dem linksrheinischen Rheinland-Pfalz. Dass der Fluss das Areal abtrennt, liegt freilich nicht sehr lange zurück. Auch wenn der Rhein stets sein Bett verlagerte, wenig war derart einschneidend wie die Begradigungen im 19. Jahrhundert, die Halbinseln zurückließen und mitunter eine Neuordnung der Besitzverhältnisse erforderten.

Menschengemachter Rheindurchstich

Bei Lampertheim gibt es allerdings einen bemerkenswerten Unterschied. Anders als etwa am Kühkopf ist noch sichtbar, wie der Fluss selbst durch Verlagerung den Lauf veränderte. Die Nord-Süd-Rinne, Rallengraben genannt, ist das Relikt eines hochwasserbedingten Durchbruchs 1802. Im Norden weitet er sich zum 40 Hektar großen „Welschen Loch“, erinnernd einen Flößer, der sich als erster auf die Strudel und Stromschnellen wagte. Das seither rechtsrheinische, vormals wormsische Gebiet kam begünstigt durch den napoleonischen Gezeitenwandel kaum ein Jahr später in hessischen Besitz.

Da der menschengemachte Rheindurchstich bei Lampertheim erst 1878 erfolgte, blieb die Wasserzufuhr bestehen und später verhinderte wiederum der Rallengraben das Verlanden der Altrheinschlinge. Beiderseits davon nutzte und nutzt man den fruchtbaren Boden – westlich für Grasgewinnung und ausgedehnte Kopfweidenpflanzungen und im östlichen, bereits 1354 erwähnten „Biedensand“ für Ackerbau.

Selbst heute werden gut 225 Hektar (extensiv) bewirtschaftet, obwohl schon vor hundert Jahren Forderungen nach Schutzmaßnahmen aufkamen, nachdem sich am vormaligen Hauptstrom dichte Silberweiden- und Schilfgürtel entwickelten sowie verschwundene Vogel- und Fischarten zurückkehrten. Dem wurde 1937 mit der formalen Unterschutzstellung entsprochen, nochmals 1976 dem wissenschaftlichen und ökologischen Stand gemäß angepasst und zusätzlich 1992 als FFH-Gebiet ausgewiesen.

Nicht zu vergessen die Belange von Erholung und Natur Suchenden. Markierte Wege lenken die Schritte zu, aber nicht durch die sensiblen Uferzonen. Einblicke erlauben mehrere Aussichtsposten, und natürlich wissen großformatige Schautafeln die Besonderheiten des NSG zu erläutern.

Wegbeschreibung

Lampertheim liegt zwar an einer Hauptbahnstrecke, der Bahnhof allerdings genau entgegengesetzt zum NSG am Altrhein. Mithin erfordert es einen längeren Anmarsch (Busverbindung nur werktags), aber seit Generalüberholung der gesamten Innenstadt ist dies ein kurzweiliger Gang. Nun beschirmen Ahorn und Linden die Fußwege in Ernst-Ludwig- und Kaiserstraße, während die rot blühenden Kastanien der breiten Römerstraße mit neuen, rot ausgelegten Radwegen korrespondieren.

Auch das großzügige Zentrum zwischen Altem Rathaus und den beiden Pfarrkirchen – evangelisch die neugotische und katholisch die barocke – erhielt mit Grünanlage, Brunnen und Flaggenparade eine Aufwertung. Und an den Anbau von Spargel, der frisch ab Hof angeboten wird, erinnert jetzt eine lebensgroße „Spargelfamilie“ im Bronzeguss.

Die Römerstraße geht nach dem Kreuzen der B44 in die Biedensandstraße über, die naheliegend vor dem NSG endet (Autofahrer finden hier zwei größere Parkplätze). Einige Meter links davon stellt eine Brücke den Übergang in das NSG her, wo auch die markierten Wege durch das Areal beginnen.