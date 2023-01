Der Wandertipp : Zum höchsten Gipfel im Spessart

Es gibt sie noch, einsam gelegene Wirtshäuser ohne Anschluss an das Stromnetz und die allgemeine Infrastruktur, eines wie das „Forsthaus Sylvan“ in den Tiefen der Spessartwälder zwischen Rohrbrunn und Bischbrunn. Fernab jeder Straße, ist es nur zu Fuß erreichbar. Da schmecken Wildbratwürste und der hauseigene Ku­chen noch einmal so gut. Bei klarem Wetter gibt es auch außen mit Selbstbedienung viel Platz.

Als Unterkunft und Versorgungsstation kann das Gasthaus auf eine zweihundertjährige Tradition zurückschauen. Durch die Säkularisation 1803 waren die Fürsten zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg in den Besitz der Waldungen von Kloster Neustadt gekommen, die sie, ergänzt um ehemals mainzischen Forst, zu einem der Jagd dienenden riesigen Gatter umwandelten. Damit den hohen Herrschaften ausreichend Rot- und Schwarzwild vor die Flinte kam, wurden die im 18. Jahrhundert stark in Mitleidenschaft gezogenen Wälder aufgeforstet und über zwanzig Jahre von einem 34 Kilometer langen Zaun umgeben.

Den Förstern und Hilfskräften errichtete man feste Häuser wie „Sylvan“, das später auch Wanderer und Waldarbeiter versorgte. Schließlich nahm sich vor 50 Jahren die Main-Spessart-Sektion des Deutschen Alpenvereins der Gebäude für Übernachtungsmöglichkeiten an. Die Ga­stronomie ist verpachtet, seit 2017 in den Händen der Wirtin Diana Kühhirt, die Speisen, Öffnungszeiten und das Angebot um Livemusik erweiterte.

Damals in den Siebzigerjahren war noch nicht absehbar, dass die zünftige Gaststätte einmal inmitten ausgedehnter Schutzgebiete liegen würde. Eine glückliche Fügung wollte es, dass ihr Standort, der Weihersgrund, 1998 zum 100. Naturschutzgebiet Unterfrankens erkoren wurde. An den klaren Bächen finden rare Spezies wie Bergeidechsen oder die Quelljungfer-Libelle letzte Rückzugsräume, denen vor einigen Jahren als sicherer Indikator für Wasserreinheit der Biber folgte. Unverkennbar sind seine Spuren in Ge­stalt angespitzter Stämme in einem Biotop des oberen Teils.

Dass Bäume – auch ohne Biber – unterdessen von selbst umfallen dürfen und kaum mehr weggeräumt werden, ist eine vergleichsweise junge Entwicklung. Zwar gibt es seit fast hundert Jahren kleinere Schutzgebiete alter Eichen- und Buchenbestände wie am Rohrberg oder bei Weibersbrunn. Als ökologisch sinnvoller gilt jedoch die flächige Einrichtung von Na­turwaldreservaten. Mittlerweile wurde im Bayerischen Spessart auf rund 2000 Hektar die Forstwirtschaft eingestellt. Im Idealfall soll durch die Ausweisung weiterer Gebiete eine zusammenhängende ur­waldartige Vegetation erwachsen. Symbolträchtig haben am höchsten Punkt des Mittelgebirges, dem 586 Meter hohen Geiersberg, schon mal Motorsägen ausgedient. Nur das Areal vor dem Gipfelkreuz bleibt frei.

Wegbeschreibung

Im östlichen Spessart bestehen am Wo­chenende faktisch keine Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Umso besser ist die Infrastruktur für Autofahrer. Alle zehn Kilometer trifft man auf einen Naturparkplatz. Strategisch günstig liegt etwa jener am historischen Torhaus Aurora, einerseits autobahnnah, andererseits nicht weit entfernt vom bewirtschafteten Forsthaus Sylvan im Weihersgrund.

Von der Stellfläche – den größeren Teil verdecken Bäume – sind es zu der Einkehr auf direktem Weg lediglich drei Kilometer. Schöner und anspruchsvoller ist eine ausholende Runde durch die Schutzgebiete um den Geiersberg. Hierfür biegt man am Ende des langen Parkstreifens an der Kreuzung mit dem Zeichen schwarzes H nach links ab. Das ist der Auftakt zu einem längerem Geradeaus, ohne dass angesichts wechselnder Bäume Monotonie einträte, erst recht, wenn das Naturwaldreservat begleitet wird.