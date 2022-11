Aktualisiert am

Der Wandertipp : Ein großer Name für die Gottesburg

Fast unwirklich erhebt sich ein sandsteinrotes Gotteshaus über der kleinen Gemeinde Oberbessenbach: hohe Wände mit geschweiften Giebeln, an die beinahe der kantige Chor heranreicht, überragt von einem achteckigen Turm samt Zwiebelhaube. In jeder Hinsicht, nach Standort, Bauweise und nicht zuletzt wegen des Architekten, nimmt die 1903 geweihte Stephanuskirche für Spessartverhältnisse einen außergewöhnlichen Rang ein. Im Verbund mit der gotischen Ottilienkirche, die seither als Totenkapelle des unverändert genutzten Friedhofs dient, ist die Illusion eines mittelalterlichen Sakralbezirks perfekt.

Tatsächlich lag dieses Kirchlein mit Wehrturm innerhalb einer Schutzmauer, und es wurde von Wallfahrern aufgesucht, hoffend, die für Augenerkrankungen zuständige heilige Ottilie werde ihre Leiden lindern. Die Pilgergelder und mehr noch die des Aschaffenburger Stifts St. Peter und Alexander halfen, die Kirche spätgotisch zu erweitern. Sie war nicht nur als Pfarrei der benachbarten Gemeinden von Bedeutung, Oberbessenbach lag auch nahe der Poststraße, einer wichtigen Fernroute im Mittelalter.

Später blieben mit den Wallfahrern dringend benötigte Gelder aus, und St. Ottilien verfiel zusehends. Ein Neubau kam für den, wie viele Spessartdörfer im 19. Jahrhundert, in große Armut abgesunkenen Ort kaum infrage. Erst als sich 1880 ein Pfarrer der Sache annahm, ging der Spendentopf auch außerhalb herum. Dennoch konnte er während seiner zwanzigjährigen Dienstzeit lediglich die Hälfte der von ihm veranschlagten 60.000 Mark einsammeln.

Sein Nachfolger Jakob Röhm warb nicht nur dank externer Quellen mehr Geld ein, er brachte vor allem Beziehungen mit. Über ein aus Oberbessenbach stammendes Brüderpaar, die erfolgreiche Bauunternehmer in Berlin und München geworden waren, ließ sich die Verbindung zu dem „Stararchitekten“ des Kaiserreichs, Theodor Fischer, herstellen. Generös verzichtete der Planer so bekannter Arbeiten wie der Münchner Gebsattelbrücke und des Hessischen Landesmuseums in Kassel auf ein Honorar. Das Bauunternehmen, das im Gegenzug den Auftrag erhielt, allerdings nicht.

Einen ersten, neugotisch geratenen Entwurf Fischers lehnte Pfarrer Röhm ab, war dann aber mit der zweiten Vorlage einer historistischen Gottesburg zufrieden. Weniger sagten ihm und auch späteren Generationen die Ausführung von Bildprogramm und Ausmalung zu. Sie gerieten ihm „nicht sehr kunstvoll“. Eine höfliche Umschreibung der idealisierten Darstellungen am Rande des Süßlichen, die 1958 übertüncht wurden. Seit die säkularisierte Welt das gelassen als Ausdruck jeweils vorherrschenden Empfindens sieht, konnte die Denkmalpflege seit Ende der Siebzigerjahre das meiste wieder zum Vorschein bringen. Und auch die lange vom Abriss bedrohte Ottilienkirche wurde gerettet und dürfte jetzt in so guter Verfassung sein wie noch nie in ihrem mehr als achthundertjährigen Bestehen.

Wegbeschreibung

Bei Anreise mit dem Bus entsteigt man im Bessenbacher Ortsteil Straßbessenbach an der Haltestelle „Gasthof Adler“ und folgt der Würzburger Straße zur neugotischen Wendelinuskirche; ihr gegenüber liegt ein kleiner Parkplatz, ein größerer am Sportgelände in Oberbessenbach.

Mit der hoch aufragenden Stephanuskirche vor Augen begleitet ein Rad- und Fußweg über die Landstraße. An den Fußballplätzen hält man sich nach rechts in die Ortsmitte, wo ein Spessartkulturweg bereitsteht. Das blaue Symbol mit gelben Sternchen weist nach rechts in den Ottilienweg und dann links aufwärts zum Sakralbezirk von Ottilienkirche, Friedhof und der Stephanuskirche.

Für den Eingang weicht man nach rechts ab, ansonsten geht es nach links, vorbei am Schulgebäude und über der lang gestreckten Gemeinde bis zur Bessenbacher Straße, die in das gleichnamige Bachtal hinausweist. Nach gut einem Kilometer zwischen Wiesen weist die Markierung scharf nach links und 400 Meter weiter ebenso abrupt nach rechts unter die Bäume, um den Hägberg zu erklimmen.