Wandertipp : Sakrale Landschaft

Von oben, dem Kirdorfer Feld betrachtet, wirkt das Ensemble wie aus einer Zeit, als Kirchen den Menschen in jeder Hinsicht Orientierung gaben. Rückwärtig erheben sich über Bad Homburg die vier romanischen Türme der Erlöserkirche sowie benachbart der gotische von St. Marien, während vorne die Doppelturmfassade der Kirdorfer Kirche St. Johannes und die erhöht angelegte Gedächtniskirche wahrhaft herausragen.

Das bewegende Bild der Homburger Sakrallandschaft ist freilich ein nachgeholtes, idealisierendes. Keines der Gotteshäuser entstammt den Epochen, der ihre Architektur entlehnt wurde. Alle entstanden um 1900, als man auf dem Hintergrund gewachsenen nationalen, aber auch lokalen Selbstbewusstseins in einen mehr oder weniger bewussten Wettstreit um die prächtigste und größte Kirche trat. Letztmals spiegelte er die Rivalität der zwei großen Konfessionen wider, zugleich steht er für ihre beiderseits gewachsene Duldung, was durchaus Anleihen an Stilmittel und Ausstattung einschloss.