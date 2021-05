Wanderbuch-Autorenpaar : Sinn für das Schöne vor der Haustür

Aktualisiert am

Im Blick nichts als Weite, gesprenkelt von Bäumen und spätsommerlichen Feldern. Die derben Wanderstiefel auf dem Holztisch abgelegt, daneben zwei Handvoll Kirschen, im Sonnenhut gesammelt. So oder so ähnlich stellen wir uns im besten Fall das Ende einer Wanderung vor, oder auch die Pause, bevor es weitergeht. Fotos, die Lust machen, die Wanderschuhe zu schnüren, gibt es in den Büchern von Katrina Friese und Andreas Eikenroth zuhauf. Im Sommer erscheint das dritte Buch aus der Reihe „Warte, ich komme mit . . .“.

Was die beiden Gießener einst als Idee aus dem Allgäu mitbrachten, ist mittlerweile zu einer festen Größe unter Naturbegeisterten zwischen Marburger Land, Wetterau, Gießen und Taunus geworden. Überall finden sich Paare und Familien, die mit solch einem Buch in der Hand unterwegs sind. Ein netter Gruß und ein wissendes Nicken begleiten die Begegnungen unter den Naturfreunden meistens.

Doch nicht nur an den Büchern, die jeweils 20 Wandertipps enthalten, sind die Leser zu erkennen, sondern auch daran, dass sie hier und da Haken schlagen, dass sie Wege verlassen, auf einmal aus dem Blick verschwinden, um irgendwo am Wald- oder Feldrand wieder aufzutauchen. Damit ist klar, das Autorenpaar hebt sich bei den Beschreibungen durchaus vom Standard ab. Das habe Vor-, aber auch Nachteile. So könne es schon mal passieren, dass dort, wo sie einen Wanderweg beschrieben haben, ein Neubaugebiet entstanden sei. Aber das nehmen sie mit Humor. In der nächsten Überarbeitung werde ein neuer Weg erdacht.

Das Bekannte neu entdecken

Nicht grundlos haben sie ihren Büchern jeweils den Untertitel „Sinnliches Rundwandern“ gegeben. Angeregt nicht nur von üppigen Bebilderungen, sondern auch von selbst kreierten Karten, die einen guten Überblick über Straßen, Brücken, Wälder oder Aussichtspunkte geben. Dass Eikenroth nicht nur Theatertechniker ist, sondern auch Comiczeichner, kommt ihm hier zugute. Er steuert Texte und Karten bei, setzt aber auch Katrina Friese in den Büchern immer wieder zeichnerisch in Szene. Außerdem ist er derjenige, der die Touren zu Beginn austüftelt. Er studiert zuerst Karten und fährt mögliche Wege mit dem Rad, das inzwischen ein E-Bike ist, ab. Langsam entwickele sich so die spätere Route.

Friese hat die Natur quasi in die Wiege gelegt bekommen. „Als Kind eines Försters war ich immer im Wald“, sagt sie. Derzeit mache sie eine Ausbildung zur Wildnispädagogin. Da gehört es auch dazu, vier Tage bei Minusgraden am Feldberg unterwegs zu sein – auch nachts. Hauptberuflich arbeitet sie als freischaffende Fotografin, organisiert Veranstaltungen und Tagungen, so sie denn wieder stattfinden. Außerdem ist sie auch Yogalehrerin. Neben Texten und Bildern steuert Friese noch einen weiteren sinnlichen Genuss bei: einfache Rezepte, die sich als Pausensnack für die Touren eignen. Neben Bananenbrot gibt es etwa Tipps für einen Salat mit Ingwer-Dressing oder ein Müsli im Glas.

Das Gesamtpaket aus Texten, Bildern, Zeichnungen und Rezepten kommt auch deshalb gut bei den Lesern an, weil Friese und Eikenroth immer wieder neue Wege finden, um das vermeintlich Bekannte zu entdecken. Diese Pfade haben sie zwar fein säuberlich aufgeschrieben. Doch wer nicht genau liest, der kann sich durchaus hier und da verlaufen. „Aber wir sind hier ja in Mittelhessen“, lacht Eikenroth. Soll heißen: Selbst, wer an der einen oder anderen Stelle den falschen Weg nimmt, findet irgendwann zum Ziel. Außerdem sei es doch gar nicht schlimm, sich zu verlaufen. „Manchmal findet man durchs Verlaufen schöne neue Wege“, sagt Eikenroth.

Auf die Spuren der Grimms

Immer wieder bekommen sie Rückmeldung von Menschen, die sich bedanken. Unter anderem dafür, durch die Bücher selbst auch mal Pausen in ihre Wanderungen einzubauen. Denn es geht den beiden Gießenern um Sinnlichkeit, Genuss und darum, auch diejenigen Menschen zur Bewegung zu animieren, die damit bisher noch nicht so viel anfangen können. Dazu gehört für die beiden auch, dass die Wanderungen die richtige Länge haben. „Die kürzesten Wanderungen sind zwischen sechs und sieben Kilometern lang“, sagt Eikenroth. Persönlich bevorzugen sie eine Länge von etwa zwölf Kilometern. Nicht zu lang, aber auch nicht so kurz, dass sie schon fast als Spaziergang daherkommen.

Friese und Eikenroth eint die Liebe zum Entdecken des Schönen vor der Haustür. Deshalb bewegen sie sich in ihren bald drei Büchern auch bisher stets in einem Umkreis, der höchstens eine knappe Stunde Autofahrt erfordert. Mit ihrem vierten Buch wollen sie sich aber etwas weiter hinauswagen, nach Nordhessen. „Wir wollen uns auf die Spuren der Brüder Grimm begeben“, sagt Friese, für die es ein Heimspiel ist, schließlich kommt sie ursprünglich aus der Gegend. Und sie hoffen, die Fans ihrer Bücher scheuen nicht die etwas weitere Anfahrt, um auch diese Ecke Hessens zu entdecken.