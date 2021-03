Kommunalwahl in Hessen : Zehntausende Stimmen für zwei tote Kandidaten

Zwei verstorbene CDU-Kandidaten haben im Main-Kinzig-Kreis mehr als 60.000 Wählerstimmen erzielt. Bei den Kreistagswahlen am vergangenen Sonntag standen die Männer zur Wahl, obwohl sie schon Mitte Januar verstorben waren. Hans Rüger und Konrad Kuhlenkamp (beide CDU) vereinten jeweils rund ein Prozent der Stimmen auf sich. Die Mehrheit der Stimmen erreichten sie über die CDU-Liste. Doch auch abseits der Liste entschieden sich einige Wähler für bewusste Kreuzchen, hinter den Namen der Verstorbenen.

Die Situation war seit Mitte Januar bekannt: Der 95 Jahre alte ehemalige Landrat Hans Rüger verstarb am 15. Januar in Linsengericht. Am selben Freitag tagte der Kreiswahlausschuss und ließ die Kandidatenlisten zur Kreistagswahl zu. Auf Listenplatz 86 der CDU-Liste stand damit der am selben Tag verstorbene Rüger.

„Als die Liste erstellt wurden, lebten die Kandidaten ja noch“

Ähnlich lief es auch für Konrad Kuhlenkamp aus Steinau: Auf der CDU-Liste belegte er Platz 41. Der Sechsundsechzigjährige verstarb am Samstag, einen Tag nach Zulassung der Kandidatenliste. „Über beide Todesfälle sind wir dann am Montag informiert worden. Dabei hatten wir gerade die Wahlvorschläge zugelassen“, sagt Karl-Heinz Schmidt, stellvertretender Kreiswahlleiter. Da habe sich nichts mehr ändern lassen. „Zugelassen ist zugelassen“, erklärt Schmidt die Rechtslage. „Wir konnten nichts machen“, bestätigt auch Gabriela Backes-Matt, eine Vertreterin des CDU-Kreisverbandes, „als die Liste erstellt wurde, lebten die beiden Kandidaten ja noch.“