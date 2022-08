Wacken-Open-Air : Weine für Metaller

Schon seit vielem Jahren schenkt Nahewinzer Martin Tesch seine Rieslinge bei Konzerten und Festivals backstage an die Musiker aus. Jetzt kommt eine dieser Kollektionen beim Wacken Open Air in den freien Verkauf.

Mit Angry Anderson könnte es schwierig werden. Der trinkt nämlich am liebsten „Stone’s“. Bei jedem Auftritt seiner Band Rose Tattoo gluckert der Vierundsiebzigjährige eine Flasche dieses süßlichen „Ginger Wine“ runter. Und das wird er wohl auch an diesem Donnerstag in Wacken wieder so machen, wenn er seinen rauen, australischen Outlaw-Rock-’n’-Roll zum Besten gibt. Da könnte es für Martin Tesch schwer werden, mit seinen Weinen zu punkten.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Aber wer weiß – der Winzer aus Langenlonsheim an der Nahe hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten schon ganz andere Überraschungen erlebt und auf dem Heavy-Metal-Festival in der Provinz manchen harten, tätowierten Rocker als Weinfreund kennengelernt. Martin Tesch gehört seit gut 20 Jahren zu den profiliertesten deutschen Weinmachern, er gilt als Rieslingspezialist – und er hat einen Ruf als Rock-’n’-Roll-Winzer.