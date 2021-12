Familienbetrieb : Wachtelzucht als Millionengeschäft

Eigentlich sind Kai und Jens Peppler nur auf der Suche nach einem Hobby gewesen. Vor acht Jahren hatten sie dann die Idee, sich Wachteln anzuschaffen. Der Eier wegen. Und nur für den Eigenbedarf. Gesagt, getan: sechs Tierchen zogen im Haus in Lauterbach ein. „Dann kam irgendwie eins zum anderen“, erinnern sich die beiden Brüder. Schnell wurden es zwölf Wachteln, dann 150 – aktuell sind es 5000, natürlich nicht mehr im Haus, sondern in einem Stall. Aus dem Hobby ist ein florierendes Geschäft mit sechs Mitarbeitern geworden, die Vogelsberger Wachtelzucht.

In der 500 Quadratmeter großen Lagerhalle in Nieder-Ohmen, einem Ortsteil von Mücke, stapeln sich die Kisten. Hier werden die zahlreichen Produkte rund um Wachteln versandfertig gemacht. Denn den Löwenanteil des Umsatzes in Höhe von 1,5 Millionen Euro im Jahr mit rund 20 000 Kunden machen die Pepplers mit dem Onlinehandel. 35.000 Pakete treten von Nieder-Ohmen aus den Weg in die ganze Republik an – Tendenz rapide steigend.

Wachteln die kleinsten aller Hühnervögel

„Wachteln sind wie ein Virus“, erzählt Kai Peppler. „Wenn du einmal infiziert bist, kommst du nicht mehr davon los.“ Erstaunlicherweise interessierten sich auch viele Jugendliche dafür. Der Vorteil sei, dass die possierlichen Tierchen – Wachteln sind die kleinsten aller Hühnervögel – nicht viel Platz brauchten. Auf zwei Quadratmetern könne man problemlos fünf Wachteln halten. Das ist die minimale Gruppengröße. In der Wohnung sollte man das wegen der Geruchsbelästigung allerdings nicht tun. Auf dem Balkon sei es dagegen okay.

Peppler beschreibt Zuchtwachteln als „total ruhig und zutraulich“. Sie würden schnell zahm und ließen sich sogar streicheln, wenn man sie mit Leckerbissen „besticht“. In der Natur versteckten sich die scheuen Vögel gerne. Daher sollten sie auch in ihrem Gehege einen kleinen Unterschlupf haben. Wachteln können zwar fliegen, tun dies jedoch nur im Notfall. Ihr Flug wirkt sehr unbeholfen, die Landung ähnelt einem Absturz. Die ordinäre Feldwachtel ist in Deutschland vom Aussterben bedroht.

Die Lautertaler Zucht besteht aus japanischen Legewachteln. Von ihnen gibt es drei Linie, erklärt Jens Peppler. Er und sein Bruder halten ausschließlich Tiere der mittleren (200 bis 350 Gramm) und der schweren Ebene (bis zu 600 Gramm). Größer als 20 Zentimeter werden sie nicht. 3000 bis 4000 erwachsene Wachteln gehen jedes Jahr in den Verkauf. Hinzu kommen rund 600 000 Speiseeier und 500.000 Bruteier, die weltweit verschickt werden, beispielsweise auch nach Russland und Australien.

Anders als in der Hühnerzucht werden die männlichen Tiere, die ja keine Eier legen, nicht geschreddert, betont Kai Peppler. Bei einem Anteil von 50 bis 60 Prozent am Nachwuchs wäre das ein unvertretbares Massaker. Nach sechs bis acht Wochen werden sie geschlachtet. Abnehmer sind hauptsächlich Restaurants in der Nähe. Zuchtwachteln können drei bis fünf Jahre alt werden. Die Legeleistung nimmt allerdings schon im zweiten Jahr deutlich ab.

Seife aus Wachteleidotter

Stillstand ist für die beiden Brüder gleichbedeutend mit Rückschritt. Ständig sind sie deshalb auf der Suche nach neuen Produktideen. Wachteleier verwenden sie zur Herstellung von Nudeln, Pralinen lassen sie mit ihrem Eierlikör füllen, Seife aus Wachteleidotter machen, Schokolade, Bonbons und vieles mehr. Hinzu kommen Basisprodukte wie Futter- und Brutautomaten sowie selbst gemischtes Wachtelfutter, das viel Eiweiß enthält. Das benötigen die Tiere zusätzlich zur gewöhnlichen Ernährung – frisches Gemüse, Gras, Löwenzahn, Brennesseln, Gurken, gekochte Kartoffeln und Salat – , um möglichst viele Eier zu legen.

Auch bei den Eiern experimentieren die Peppler-Brüder. Normalerweise sind Wachteleier nur ein Fünftel so groß wie Hühnereier und braun gesprenkelt. Einige der in Lauterbach gehaltenen Vögel legen aber auch hellgrüne Eier, andere sogar hellblaue. Geschmacklich wirkt sich die unterschiedliche Farbe nicht aus.

Nächstes Jahr soll die Zucht hinter die Logistikhalle in Nieder-Ohmen umziehen. Dort können bei Bedarf auch mehr als die aktuell 5000 vorhandenen Wachteln Platz finden.