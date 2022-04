Individuelle Campingmobile : Im Bulli mit Klappklo die Freiheit suchen

Am Wochenende spontan an die Nordsee fahren, vielleicht zu einem der oberitalienischen Seen aufbrechen oder auch nur nach Feierabend am Altrhein den Tag ausklingen lassen und am nächsten Morgen – nach entspanntem Frühstück mit Rheinblick – an Ort und Stelle die Arbeit aufnehmen. In etwa so lebt Ben Wawra nach eigenem Bekunden seit Jahren. Aber der Mann ist weder Privatier noch reiner Globetrotter, er ist Geschäftsführer des Darmstädter Unternehmens Space-Camper.

Dort bauen inzwischen 50 Männer und Frauen fabrikneue Rohlinge des Bulli von Volkswagen zu Wohnmobilen aus – weitgehend nach individuellen Wünschen der Kundschaft. Die Darmstädter liefern damit den Stoff für einen Traum, den unzählige Menschen seit mehr als 70 Jahren träumen: in einem zum Wohnmobil ertüchtigten VW Bulli in den Urlaub oder die Freizeit aufzubrechen und dabei spontan an schönen Orten zu bleiben, frei von jeder Sorge um Unterkünfte, Reservierungen und dergleichen.