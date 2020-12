Vorstand der Uni-Medizin Mainz : „Die Grundfesten für Biontech wurden hier gelegt“

Ist es ein Zufall, dass mit Biontech ein Unternehmen aus der Mainzer Universitätsmedizin hervorgegangen ist, das nun in aller Munde ist?

Nein, denn die Universitätsmedizin in Mainz hat eine sehr lange immunologische Tradition, die fünf Jahrzehnte lang zurückreicht. Sie ist dokumentiert durch viele Sonderforschungsbereiche und Großforschungsprojekte mit unterschiedlichen Partnern. In dieser Zeit und in diesen Projekten ist eine Expertise auf dem Gebiet der Immunologie entstanden, die in Deutschland und sogar weltweit ziemlich einzigartig ist.

Was hat das mit Biontech zu tun?